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Ворскла обыграла болгарский Пирин

Полтавчане добыли первую победу на турецком сборе

  • 30.01.2017 17:09
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Ворскла обыграла болгарский Пирин

В Турции, где полтавская  «Ворскла» проводит учебно-тренировочный сбор, состоялся товарищеский украинской команды с болгарским «Пирином». Благодаря двум голам в первом тайме победу одержали полтавчане.
 

Турция. Чолакли
«Ворскла» (Полтава) - «Пирин» (Благоевград, Болгария) 2:1
Голы: Загорулько 41, Хлебас 45
«Ворскла» (стартовый состав): Шуст, Мякушко, Ткачук, Ребенок, Шарпар, Сапай, Чеснаков, Остапенко, Загорулько, Хлебас, Кравченко.

Источник — Sport.ua

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