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Вест Хэм Юнайтед заставил Пайета вернуть зарплату за январь

Клуб потребовал у француза вернуть 250000 фунтов

  • 30.01.2017 16:45
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skysports.com. Димитри Пайет
© skysports.com. Димитри Пайет
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» заставил вернуть зарплату за январь французского полузащитника Димитри Пайета. 
 
Экс-игрок «Марселя» подписал 5-летний контракт с английским клубом год назад и получал 125000 фунтов в неделю (примерно 4260000 грн). Однако в конце прошлого года футболист отказался играть за «молотобойцев», а также заявил, что готов травмировать себе крестообразные связки, если не будет продан в «Марсель». 
 
Французский клуб раскошелился на 25 млн фунтов и подписал контракт с игроком на 4,5 года, однако англичане потребовали, чтобы Пайет вернул и заработную плату за две недели января — 250000 фунтов. Кроме того, для болельщиков клуба, недовольных поведением француза, устроили акцию — при возврате в клубный магазин футболки Пайета можно получить любую другую со скидкой в 25 фунтов.

Источник — Sky Sports

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