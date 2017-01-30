Вест Хэм Юнайтед заставил Пайета вернуть зарплату за январь

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» заставил вернуть зарплату за январь французского полузащитника Димитри Пайета.
Экс-игрок «Марселя» подписал 5-летний контракт с английским клубом год назад и получал 125000 фунтов в неделю (примерно 4260000 грн). Однако в конце прошлого года футболист отказался играть за «молотобойцев», а также заявил, что готов травмировать себе крестообразные связки, если не будет продан в «Марсель».
Французский клуб раскошелился на 25 млн фунтов и подписал контракт с игроком на 4,5 года, однако англичане потребовали, чтобы Пайет вернул и заработную плату за две недели января — 250000 фунтов. Кроме того, для болельщиков клуба, недовольных поведением француза, устроили акцию — при возврате в клубный магазин футболки Пайета можно получить любую другую со скидкой в 25 фунтов.
Источник — Sky Sports
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