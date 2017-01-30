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ОФИЦИАЛЬНО: Лучкевич – игрок Стандарда

Полузащитник «Днепра» перебрался в Бельгию

  • 30.01.2017 16:14
  • 1198 просмотров
  • 3 комментария
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standard.be. Валерий Лучкевич
© standard.be. Валерий Лучкевич

Бельгийский «Стандард» официально объявил о приобретении 21-летнего хавбека «Днепра» Валерия Лучкевича. Детали сделки с «Днепром» и срок соглашения с игроком не уточняются.

«Валерию исполнился 21 год, но у него уже есть серьезный опыт выступлений в украинской Премьер-лиге и на европейском арене. Он сделает конкуренцию в команде более жесткой, поскольку может играть на обоих флангах. Этот переход, безусловно, большой шаг в карьере Лучкевича», - сказал спортивный директор бельгийского клуба Оливье Ренар. 

Отметим, что Лучкевичем интересовалось «Динамо», но отец футболиста – Игорь Лучкевич заявил, что переходу в столичный клуб не располагала ситуация в стране.

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 16:16
    +8
    Удачі! Бажаю дорости до рівня стабільного збірника України!
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 30.01.2017 16:20
    +5
    Только удачи, только обед, главное без травм
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 30.01.2017 16:20
    +5
    Давай хлопче покажи що ти справжнійКозак
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