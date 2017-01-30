ОФИЦИАЛЬНО: Лучкевич – игрок Стандарда

Бельгийский «Стандард» официально объявил о приобретении 21-летнего хавбека «Днепра» Валерия Лучкевича. Детали сделки с «Днепром» и срок соглашения с игроком не уточняются.

«Валерию исполнился 21 год, но у него уже есть серьезный опыт выступлений в украинской Премьер-лиге и на европейском арене. Он сделает конкуренцию в команде более жесткой, поскольку может играть на обоих флангах. Этот переход, безусловно, большой шаг в карьере Лучкевича», - сказал спортивный директор бельгийского клуба Оливье Ренар.

Отметим, что Лучкевичем интересовалось «Динамо», но отец футболиста – Игорь Лучкевич заявил, что переходу в столичный клуб не располагала ситуация в стране.