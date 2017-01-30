Пато переходит в Тяньцзинь Цюаньцзянь

По информации бразильского издания Globoesporte, 27-летний нападающий «Вильярреала» продолжит карьеру в Китае. Форвард подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Контракт рассчитан на три года. Сумма трансфера бразильського нападающего составит 18 миллионов евро.
Нынешней зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался бельгийский полузащитник Аксель Витсель.
Источник — Globoesporte
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