Пато переходит в Тяньцзинь Цюаньцзянь

Вот вделают Шахту и в хвост и в гриву, и тогда у Сельты наступит спад по твоему желанию!

Боже, что ты морозишь?...

Для того чтобы базироваться и тренироваться на базе в Высоком нужно договариваться с Курицей,что...

Всё уже говорено-переговорено по этому поводу,на еврокубки и на ДК,зрители будут.На, к примеру ШД...