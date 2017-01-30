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Пато переходит в Тяньцзинь Цюаньцзянь

Бразильский нападающий «Вильярреала» продолжит карьеру в Китае

  • 30.01.2017 15:58
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eurosport.ru. Алешандре Пато
© eurosport.ru. Алешандре Пато

По информации бразильского издания Globoesporte, 27-летний нападающий «Вильярреала» продолжит карьеру в Китае. Форвард подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Контракт рассчитан на три года. Сумма трансфера бразильського нападающего составит 18 миллионов евро.

Нынешней зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался бельгийский полузащитник Аксель Витсель. 

Источник — Globoesporte

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