Каниболоцкий может перебраться в Германию

По информации источника, Антон Каниболоцкий может переехать в Германию. Заинтересованность в услугах голкипера проявил один из клубов второй Бундеслиги.
Сейчас Каниболоцкий находится вместе с «Шахтером» на сборах в Португалии, где готовится к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты».
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.