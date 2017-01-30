Каниболоцкий может перебраться в Германию

По информации источника, Антон Каниболоцкий может переехать в Германию. Заинтересованность в услугах голкипера проявил один из клубов второй Бундеслиги.

Сейчас Каниболоцкий находится вместе с «Шахтером» на сборах в Португалии, где готовится к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты».