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Каниболоцкий может перебраться в Германию

Голкипер «Шахтер» заинтересовал клуб второй Бундеслиги

  • 30.01.2017 15:34
  • 1441 просмотров
  • 4 комментария
Метки
shakhtar.com. Антон Каниболоцкий
© shakhtar.com. Антон Каниболоцкий

По информации источника, Антон Каниболоцкий может переехать в Германию. Заинтересованность в услугах голкипера проявил один из клубов второй Бундеслиги.

Сейчас Каниболоцкий находится вместе с «Шахтером» на сборах в Португалии, где готовится к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». 

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 30.01.2017 15:42
    +3
    Однозначно если есть такой вариант надо переходить. Шахтер особо на него не расчитывает
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    El Gato
      El Gato, 30.01.2017 15:56
    +3
    интересно, почему Щесный, Фабианский, Боруц, Тытонь играют или играли в лучших клубах лучших лиг европы, а наши не нужны даже аутсайдерам, разве что в пердивах ими интересуются
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    Сергей Бабак
      Сергей Бабак, 30.01.2017 16:00
    +3
    наши тугодумы...язык не могут выучить....+ раньше кормушка полная была..вот ивсе
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 16:19
    +1
    Навіщо конкурувати в європейському середняку за місце в основі, якщо можна стабільно сидіти на лавці запасних та отримувати шалені гроші?... Ну, Вася Бісєклєта більш детальніше вам усі нюанси розповість!
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