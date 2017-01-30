Выбери лучшего молодого футболиста Украины 2016!

Редакция Sport.ua объявляет о старте голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2016-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua в начале марта из 17-ти претендентов мы определим Лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!

В течение месяца посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до июня 2016 года.

В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2016» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.

По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2016».

Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в референдуме читателей Sport.ua.

Официальный старт голосования — 30 января 2017 года. Закрытие — 20 февраля 2017 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.

Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:

2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»

2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо» К

2012 - Роман Безус, «Ворскла»

2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д

2014 - Руслан Малиновский, «Заря»

2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»

Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2015

Баланюк Денис, «Днепр» - 16.01.1997

Клуб - 17 матчей/4 гола





Сборная U-21 - 1/0

Беседин Артем, «Динамо» К - 31.03.1996

Клуб - 13/4

Сборная - 1/0





Сборная U-21 - 9/4

Борячук Андрей, «Шахтер» - 23.04.1996

Клуб - 12/4/1





Сборная U-21 - 5/4

Гуцуляк Алексей, «Карпаты»/«Вильярреал» - 25.12.1997

Клуб - 28/3/1





Сборная U-21 - 4

Дудик Артем, «Волынь» - 02.01.1997





Клуб - 24/3/2

Зинченко Александр, «Уфа»/ПСВ - 15.12.1996

Клуб - 23/0/3





Сборная - 10/1

Кабаев Владислав, «Черноморец» - 01.09.1995

Клуб - 23/1





Сборная U-21 - 5

Коваленко Виктор, «Шахтер» - 14.02.1996

Клуб - 42/10/4





Сборная - 10

Кочергин Владислав, «Днепр» - 30.04.1996

Клуб - 13/4

Сборная U-21 - 1





Сборная U-20 - 2

Кравец Василий, «Карпаты» - 20.08.1997

Клуб - 21/0/3





Сборная U-20 - 2

Лунин Андрей, «Днепр» - 11.02.1999

Клуб - 10 матчей/13 пропущенных голов/2 «сухих» матча





Сборная U-18 - 6/7/4

Лучкевич Валерий, «Днепр» - 11.01.1996

Клуб - 23/4/1





Сборная - 3

Петров Сергей, «Волынь» - 21.05.1997

Клуб - 26/3/2





Сборная U-21 - 1

Пидкивка Роман, «Карпаты» - 09.05.1995

Клуб - 14 матчей/23 пропущенных гола/3 «сухих» матча





Сборная U-21 - 7/5/4

Соболь Эдуард, «Металлист»/«Заря» - 20.04.1995

Клуб - 26/0/1

Сборная - 4





Сборная U-21 - 4/1

Цыганков Виктор, «Динамо» К - 15.11.1997

Клуб - 17/4/6

Сборная - 2

Сборная U-21 - 3





Сборная U-19 - 2/1

Яремчук Роман, «Динамо» К/«Александрия» - 27.11.1995

Клуб - 18/6/2

Сборная U-21 - 4/1





Сборная U-20 - 1

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