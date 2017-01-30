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Выбери лучшего молодого футболиста Украины 2016!

Sport.ua совместно с болельщиками и журналистами определяет лучшего молодого игрока прошедшего года

  • 30.01.2017 15:40
  • 674 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
Редакция Sport.ua объявляет о старте голосования на Лучшего молодого футболиста Украины 2016-го года. Путем голосования журналистов ведущих спортивных изданий, болельщиков Украины, а также редакции Sport.ua в начале марта из 17-ти претендентов мы определим Лучшего молодого футболиста страны. Кто им станет — решать Вам!
 
В течение месяца посетители Sport.ua могут открыто голосовать за своего фаворита. Одновременно свою тройку лучших молодых футболистов составят ведущие СМИ Украины и наша редакция. В голосовании принимают участие футболисты, не достигшие возраста 22-х лет до июня 2016 года.
 
В голосовании на звание «Лучшего молодого игрока Украины 2016» могут принимать участие все зарегистрированные пользователи.
 
По итогам голосования читателей Sport.ua тройка лидеров получит соответствующее количество очков: первое место — 5 баллов, второе место — 3 балла, третье место — 1 балл. Точно такая же система будет и при подсчете мест по итогам голосования представителей средств массовой информации и редакции нашего портала. Сумма очков определит победителя в номинации «Лучший молодой игрок Украины 2016».
 
Максимальное количество очков для победителя — 15. В случае равенства очков у двух номинантов будут учитываться голоса, набранные в референдуме читателей Sport.ua.
 
Официальный старт голосования — 30 января 2017 года. Закрытие — 20 февраля 2017 года, после чего Sport.ua подведет итоги и встретится с победителем, чтобы вручить ему главный трофей.
 
Напомним Вам победителей в номинации Лучший молодой футболист Украины минувших лет:
 
2010 - Евгений Коноплянка, «Днепр»
2011 - Андрей Ярмоленко, «Динамо» К
2012 - Роман Безус, «Ворскла»
2013 - Сергей Болбат, «Металлург» Д
2014 - Руслан Малиновский, «Заря»
2015 - Виктор Коваленко, «Шахтер»
 
 
Номинанты на звание Лучшего молодого футболиста 2015
 
Баланюк Денис, «Днепр» - 16.01.1997
 
Клуб - 17 матчей/4 гола
Сборная U-21 - 1/0

 
 
Беседин Артем, «Динамо» К - 31.03.1996
 
Клуб - 13/4
Сборная - 1/0
Сборная U-21 - 9/4

 
 
Борячук Андрей, «Шахтер» - 23.04.1996
 
Клуб - 12/4/1
Сборная U-21 - 5/4

 
 
Гуцуляк Алексей, «Карпаты»/«Вильярреал» - 25.12.1997
 
Клуб - 28/3/1
Сборная U-21 - 4

 
 
Дудик Артем, «Волынь» - 02.01.1997
 
Клуб - 24/3/2

 
 
Зинченко Александр, «Уфа»/ПСВ - 15.12.1996
 
Клуб - 23/0/3
Сборная - 10/1

 
 
Кабаев Владислав, «Черноморец» - 01.09.1995
 
Клуб - 23/1
Сборная U-21 - 5

 
 
Коваленко Виктор, «Шахтер» - 14.02.1996
 
Клуб - 42/10/4
Сборная - 10

 
 
Кочергин Владислав, «Днепр» - 30.04.1996
 
Клуб - 13/4
Сборная U-21 - 1
Сборная U-20 - 2

 
 
Кравец Василий, «Карпаты» - 20.08.1997
 
Клуб - 21/0/3
Сборная U-20 - 2

 
 
Лунин Андрей, «Днепр» - 11.02.1999
 
Клуб - 10 матчей/13 пропущенных голов/2 «сухих» матча
Сборная U-18 - 6/7/4

 
 
Лучкевич Валерий, «Днепр» - 11.01.1996
 
Клуб - 23/4/1
Сборная - 3

 
 
Петров Сергей, «Волынь» - 21.05.1997
 
Клуб - 26/3/2
Сборная U-21 - 1

 
 
Пидкивка Роман, «Карпаты» - 09.05.1995
 
Клуб - 14 матчей/23 пропущенных гола/3 «сухих» матча
Сборная U-21 - 7/5/4

 
 
Соболь Эдуард, «Металлист»/«Заря» - 20.04.1995
 
Клуб - 26/0/1
Сборная - 4
Сборная U-21 - 4/1

 
Цыганков Виктор, «Динамо» К - 15.11.1997
 
Клуб - 17/4/6
Сборная - 2
Сборная U-21 - 3
Сборная U-19 - 2/1

 
 
Яремчук Роман, «Динамо» К/«Александрия» - 27.11.1995
 
Клуб - 18/6/2
Сборная U-21 - 4/1
Сборная U-20 - 1

 
 

Источник — Sport.ua

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Определи Лучшего молодого игрока Украины 2016!
  • 27.96% (26)
    1. Цыганков Виктор, «Динамо» К - 15.11.1997
  • 24.73% (23)
    2. Зинченко Александр, «Уфа»/ПСВ - 15.12.1996
  • 17.2% (16)
    3. Коваленко Виктор, «Шахтер» - 14.02.1996
  • 12.9% (12)
    4. Лучкевич Валерий, «Днепр» - 11.01.1996
  • 7.53% (7)
    5. Соболь Эдуард, «Металлист»/«Заря» - 20.04.1995
  • 4.3% (4)
    6. Кравец Василий, «Карпаты» - 20.08.1997
  • 1.08% (1)
    7. Яремчук Роман, «Динамо» К/«Александрия» - 27.11.1995
  • 1.08% (1)
    8. Лунин Андрей, «Днепр» - 11.02.1999
  • 1.08% (1)
    9. Гуцуляк Алексей, «Карпаты»/«Вильярреал» - 25.12.1997
  • 1.08% (1)
    10. Борячук Андрей, «Шахтер» - 23.04.1996
  • 1.08% (1)
    11. Беседин Артем, «Динамо» К - 31.03.1996
  • 0% (0)
    12. Пидкивка Роман, «Карпаты» - 09.05.1995
  • 0% (0)
    13. Петров Сергей, «Волынь» - 21.05.1997
  • 0% (0)
    14. Кочергин Владислав, «Днепр» - 30.04.1996
  • 0% (0)
    15. Кабаев Владислав, «Черноморец» - 01.09.1995
  • 0% (0)
    16. Дудик Артем, «Волынь» - 02.01.1997
  • 0% (0)
    17. Баланюк Денис, «Днепр» - 16.01.1997
Проголосовали — 93 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 30.01.2017 15:44
    +2
    Проголосовал за Лучкевича как за самого перспективного. Победит Коваленко или Цыганков
    Ссылка
    dinamojoponogi777
      dinamojoponogi777, 30.01.2017 15:55
    -1
    Ihor8, 30.01.2017 15:44
    Проголосовал за Лучкевича как за самого перспективного. Победит Коваленко или Цыганков
    КАК ПО МНЕ ТО СОБОЛЬ ЛУЧШИЙ!
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 30.01.2017 15:58
    +8
    СпортУА могло скоротити список до 4-х персон: Лучкевич,Циганков,Зінченко,Коваленко істина десьТам.
    Тільки голосувати будуть не за кращогоГравця по факту, а за команду в якій він грає.
    Ссылка
    brighi10
      brighi10, 30.01.2017 16:06
    -1
    какой Цыганков?Зина всех выше на три головы.
    Ссылка
    shacur83
    shacur83, 30.01.2017 16:12
    -1
    Конечно Лучкевич!!!
    Ссылка
    Андрей Шаманский
      Андрей Шаманский, 30.01.2017 16:15
    +1
    Vitalik Shevchenko, 30.01.2017 15:58
    СпортУА могло скоротити список до 4-х персон: Лучкевич,Циганков,Зінченко,Коваленко істина десьТам.
    Тільки голосувати будуть не за кращогоГравця по факту, а за команду в якій він грає.

    А кто по факту лучший? К твоему списку я бы всё же добил Беседина. Голосую конечно же за Циганкова. Будущее сборной !
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 30.01.2017 16:31
    0
    Андрей Шаманский, 30.01.2017 16:15


    А кто по факту лучший? К твоему списку я бы всё же добил Беседина. Голосую конечно же за Циганкова. Будущее сборной !
    Ця 4-ка виділяється.....Так щоб хтось мав перевагу, важко сказати, кожен має свої сильніСторни...Я вибрав Лучкевича, тільки по тій причині що є всього одинГолос.
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 30.01.2017 16:32
    0
    По любому выберут Ярмоленко
    Ссылка
    tarasbulba007
    online
      tarasbulba007, 30.01.2017 16:36
    -1
    Соболь!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 30.01.2017 16:46
    0
    Вот если действительно по факту так то нужно смотреть кто из них сделал самый большой скачек в карьере, а это Зинченко и Цыганков. Зина это сборная, Ман. Сити и ПСВ, Цыганков это дебют за сборную и основа ДК, голы в ЛЧ. Но поскольку Цыганков заявил о себе громко только в этом сезоне то скорее Зинченко. Он явно самый талантливый, по крайней мере сейчас это так выглядит. Да и МанСити чего стоит.
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