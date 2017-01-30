Нападающий Шальке перешел в Карлсруэ

За один день до закрытия трансферного окна в составе «королевских синих» произошла еще одна перестановка. «Шальке 04» отправил Фабиана Реезе в аренду в «Карлсруэ» до конца сезона 2016/17. Контракт 19-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2019 года.

«Фабиан сообщил нам, что в во втором круге хотел бы получить игровую практику. Мы пошли ему на встречу и желаем успехов в составе «Карлсруэ», - заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

Летом 2013 года Реезе перешел в «Шальке» U17 из «Хольштайн Киль». В 2015 году он выиграл в составе команды U19 чемпионат Германии. В составе основной команды Реезе в текущем сезоне принял участие в 6 официальных матчах (3 в Бундеслиге, 2 в Лиге Европы и один в Кубке Германии).