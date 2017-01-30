Киевское Динамо не удержало победу над софийским ЦСКА

Очередной, завершающий на этом учебно-тренировочном сборе контрольный поединок «Дниамо» провело против болгарского ЦСКА. Сезон в Болгарии возобновляется раньше, чем в Украине, поэтому логично было предположить, что софийская команда пребывает в лучшей форме, нежели коллектив Сергея Реброва.

Начало игры показало, что ЦСКА действительно «на ходу». Или же динамовцы еще не проснулись — стартовый свисток раздался в полдень по местному времени. Однако факт остается фактом — первая же атака болгарской команды завершилась голом в ворота Артура Рудько. Заброс в штрафную справа, скидка, повторная подача — и Руй Педру от линии вратарской без помех расстрелял пустые ворота «Динамо». Киевляне же «проснулись» ближе к середине тайма. Сперва после розыгрыша углового и подачи в центр штрафной Денис Гармаш не сумел обработать мяч, и тот от его ноги едва не отскочил в ворота. А затем в течение двух минут подопечные Реброва не только сравняли счет, но и вышли вперед. Виктор Цыганков выкатил мяч под удар Виталяю Буяльскому. Получилось чуть «в недодачу», но Буяльский, падая, все же сумел пробить между ногами защитника, а заодно и в противоход голкиперу. Буквально сразу же после этого Гармаш едва ли не от центральной линии выполнил заброс к штрафной — набегавший Дерлис Гонсанелс перепрыгнул сразу двоих защитников и головой по дуге отправил мяч под перекладину. 2:1 — и совсем другая игра киевлян. Впрочем, до конца тайма создать угрозу воротам Георгия Китанова больше не удалось.

В перерыве Ребров сделал только две замены — Коваль в рамке сменил Рудько, также на поле появился Жуниор Мораес (экс-игрок, к слову, ЦСКА). Однако болгары второй тайм начали так же, как и первый — с массированных атак. И снова получили неплохой шанс забить. Густаво Кулма исполнял стандарт из полукружия штрафной — и лишь перекладина спасал динамовцев. Котрые после этого провели сразу несколько замен и отодвинули игру от своих ворот. Обе команды использовали «высокий» прессинг, что привело к минимуму опасных моментов. Поединок катился к победе киевлян, однако в конце игры армейцы пошли на финальный штурм. После углового на 90-й минуте Коваль потянул мяч из девятки после удара головой Кирила Десподова. Но второе противостояние с болгарским форвардом наш вратарь выиграть не сумел. Десподов ворвался в штрафную, где его руками «обнял» и оттолкнул Павел Лукьянчук. Сам же пострадавший отлично реализовал пенальти, пробив впритирку со штангой. Дело было на 3-й компенсированной минуте, так что арбитр даже не позволил «Динамо» разыграть мяч с центра поля. 2:2 — первый «испанский» сбор завершен, и команда Реброва отправляется в Киев на кратковременный отдых, ведь следующий сбор начинается уже в конце недели.



«Динамо Киев» - «ЦСКА София» - 2:2

Виталий Буяльский, 36, Дерлис Гонсалес, 38 - Руй Педру, 4, Кирил Десподов, 90+3, с пенальти.

«Динамо Киев»: Артур Рудько (Максим Коваль, '46), Николай Морозюк (Александр Тымчик, '81), Виктор Цыганков (Никита Бурда, '63), Виторину Антунеш (Павел Лукьянчук, '83), Евгений Хачериди (Артём Громов, '63), Домагой Вида (Никита Корзун, '72), Владимир Шепелев (Павел Ориховский, '63), Виталий Буяльский (Сергей Рыбалка, '63), Денис Гармаш (Сергей Сидорчук, '63), Дерлис Гонсалес (Андрей Ярмоленко, '63), Артем Беседин (Жуниор Мораес, '46).

«ЦСКА София»: Георгий Китанов (Александр Конов, '73), Александр Дюлгеров, Николай Бодуров (Божидар Чорбаджийски, '46), Рафаэль Перес, Антон Недялков (Стойчо Атанасов, '68), Арсениу, Петрус Бумал (Давид Симау, '57), Рубен Пинту, Руй Педру (Румен Руменов, '75), Густаво Кулма (Кирил Десподов, '68), Преслав Йорданов (Милчо Ангелов, '55).