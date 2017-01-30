Динамо U-21 взяло верх над Линенсе

Конечно нормальный зал.Для ДЮСШ,для среднего уровня.Многие пацаны скажут ,у нас и такого нет.Я жи...

----Талантов то у нас достаточно,только вот редко кого то покупают(на пальцах можно посчитать).А ...

По відео видно що футболіст реальноТехнічний.....В 17 років бути капітаномКоманди багато про що г...

Ой відчуває що буде з Ребровим як і з Блохіном - програють Зорі та Шахтарю і виявиться, що Суркіс...

Я думал Реброва уже убрали... нет... мучаются....

Да их ЦСКА и так пожалели- дали второй гол забить- вся команда стала и на клоунов с мячиком смотр...

А шо такое??? Почему не 6:1??