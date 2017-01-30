Динамо U-21 взяло верх над Линенсе

Молодежная команда «Динамо» в заключительном матче на первом тренировочном сборе победила местную команду «Линенсе» – 3:1.
Дубль у динамовцев записал на свой счет полузащитник Денис Янаков, в обоих случаях удачно замкнув фланговые передачи, еще один гол в активе Дмитрия Мандриченко.
«Динамо» U-21 – «Линенсе» – 3:1
Голы: Янаков (2), Мандриченко
Стартовый состав «Динамо» (U-21): Маханьков, Тарануха, Карась, Миколенко, Дубинчак, Чоботенко, Мандриченко, Шапаренко, Леднев, Янаков, Щебетун. На замену выходили: Кучерук, Осман, Русин.
Источник — ФК Динамо Киев
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