Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо U-21 взяло верх над Линенсе

Денис Янаков отметился дублем

  • 30.01.2017 14:43
  • 109 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Молодежная команда «Динамо» в заключительном матче на первом тренировочном сборе победила местную команду «Линенсе» – 3:1.

Дубль у динамовцев записал на свой счет полузащитник Денис Янаков, в обоих случаях удачно замкнув фланговые передачи, еще один гол в активе Дмитрия Мандриченко.

«Динамо» U-21 – «Линенсе» – 3:1
Голы: Янаков (2), Мандриченко

Стартовый состав «Динамо» (U-21): Маханьков, Тарануха, Карась, Миколенко, Дубинчак, Чоботенко, Мандриченко, Шапаренко, Леднев, Янаков, Щебетун. На замену выходили: Кучерук, Осман, Русин.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.