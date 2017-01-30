Шахтер в Португалии: тактика и отработка игровых моментов

«Горняки» продолжают готовиться к сезону на сборе в португальском Лагуше. Сегодня у команды исключительно тренировочный день с двумя разноплановыми сессиями.

Утро было посвящено практическим занятиям по тактике и отработке игровых моментов. Паулу Фонсека отдельно упражнялся с защитниками, тогда как полузащитники и нападающие оттачивали комбинации под руководством Нуну Кампуша.

Лучшие фрагменты утренней тренировки смотрите в нашем фоторепортаже, а уже вечером футболистов ждет еще одна сессия на поле спортивного центра Cascade Welness & Resort.