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Шахтер в Португалии: тактика и отработка игровых моментов

«Горняки» продолжают подготовку ко второй части сезона

  • 30.01.2017 14:27
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» продолжают готовиться к сезону на сборе в португальском Лагуше. Сегодня у команды исключительно тренировочный день с двумя разноплановыми сессиями.

Утро было посвящено практическим занятиям по тактике и отработке игровых моментов. Паулу Фонсека отдельно упражнялся с защитниками, тогда как полузащитники и нападающие оттачивали комбинации под руководством Нуну Кампуша.

Лучшие фрагменты утренней тренировки смотрите в нашем фоторепортаже, а уже вечером футболистов ждет еще одна сессия на поле спортивного центра Cascade Welness & Resort.

Источник — ФК Шахтер

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