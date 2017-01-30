ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер будет играть в Харькове

Футбольный клуб «Шахтер» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове.
Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК «Металлист» возьмет на себя «Шахтер». При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.
«Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков «Шахтера». Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами», – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
В Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Также планируется возобновить работу «Школьного», «Студенческого» и «Семейного клуба». Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.
23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на ОСК «Металлист» встретится с «Сельтой» (Виго). Через несколько дней после матча с испанцами «горняки» в рамках 19-го тура Премьер-лиги примут в Харькове полтавскую «Ворсклу».
Проект «Давай, играй!», который взял старт во Львове в 2015 году по инициативе ФК «Шахтер», продолжит свою работу. В Харькове также планируется реализовать программу развития массового футбола для детей.
Источник — ФК Шахтер
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