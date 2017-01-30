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ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер будет играть в Харькове

Донецкая команда переезжает на стадион «Металлист»

  • 30.01.2017 13:24
  • 591 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Футбольный клуб «Шахтер» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове.

Соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все затраты по уходу за газоном ОСК «Металлист» возьмет на себя «Шахтер». При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

«Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков «Шахтера». Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами», – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

В Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%. Также планируется возобновить работу «Школьного», «Студенческого» и «Семейного клуба». Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.

23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на ОСК «Металлист» встретится с «Сельтой» (Виго). Через несколько дней после матча с испанцами «горняки» в рамках 19-го тура Премьер-лиги примут в Харькове полтавскую «Ворсклу».

Проект «Давай, играй!», который взял старт во Львове в 2015 году по инициативе ФК «Шахтер», продолжит свою работу. В Харькове также планируется реализовать программу развития массового футбола для детей.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    SeliK1936
    online
      SeliK1936, 30.01.2017 13:38
    +6
    Ссылка
    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 30.01.2017 13:43
    -1
    Арену-Львов все таки разберут на стройматериалы !
    Ссылка
    Пионер
    online
    Пионер, 30.01.2017 13:43
    +1
    Ну что ж, львовяне, если смотреть правде в глаза, поддерживать Динамо на домашнем матче Шахтера было глупо и подло. Неужели вы не думали о последствиях? Теперь вы больше не увидите ни матчи ЛЧ, ни ЛЕ ни даже матчей УПЛ.
    Возможно раз в год сборная Украины приедет к вам и подарит хороший футбол, но а с этого момента - смотреть футбол только в пабе и дома.
    Ссылка
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 30.01.2017 13:43
    -3
    Дякуємо за Баварію, ПСЖ та Реал! Бувайте здорові! Чекаємо Зорю, у Львові гроші віддадуть
    Ссылка
    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 30.01.2017 13:47
    0
    Чудова новина для харків'ян! Всі на стадіон!
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