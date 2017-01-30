На стадионе Олд Траффорд случился небольшой пожар

В понедельник утром на «Олд Траффорд», домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед», возник небольшой пожар.
Возгорание произошло около 7 утра из-за неисправности электропроводки на трибуне имени сэра Бобби Чарльтона. Пожарные быстро прибыли на место происшествия, локализовали и потушили возгорание. Огонь нанес минимальный ущерб, никто не пострадал.
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