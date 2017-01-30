Пришли честолюбивые дублеры

Сегодняшние реалии украинского футбола таковы, что все чаще клубам приходиться доверяться молодежи. Слишком уж быстро и массово бегут по заграницам и припозднившиеся легионеры, и враз «обнищавшие» наши. За примерами резкого омоложения составов далеко ходить не приходится, стоит лишь взглянуть на «Днепр» с «Волынью», на очереди «Ворскла», а те же «Карпаты» издавна дают дорогу талантам.

Перспективных ребят появляется все больше, но далеко не всем вчерашним дублерам удается ярко блеснуть и на взрослом уровне. Sport.ua попробовал создать символическую молодежную сборную из игроков 1995 года рождения и моложе, которые выделялись в первой части нынешнего чемпионата УПЛ. А уж кого в основу, а кого в запас, решать уважаемым читателям. Не забывая при этом, что немало молодых дарований осталось вне списка – Очигава, Танковский, Когут, Грисьо, Вакулко, Деда, Лунев, Довбик и другие.

Роман ПИДКИВКА, 21 год

Команда: Карпаты

Позиция: голкипер

В нынешнем сезоне: 13 матчей, 28 пропущенных мячей.

Перспективный, но не очень стабильный вратарь. Благодаря уходу из клуба Мартина Богатинова и с легкой руки временного наставника львовян Александра Севидова он еще в 18 лет ворвался в Премьер-лигу. Всего в сезоне-2013/14 провел 14 матчей и пропустил не так много, как для новичка (17 мячей). Мог бы сыграть и больше, но серьезная травма в августе 2013-го года вывела его из строя до конца года. С приходом Игоря Йовичевича в двух последующих сезонах был нечастым гостем в воротах первой команды, провел только три поединка в прошлом чемпионате. Вроде как проигрывал конкуренцию Роману Мысаку.

Честолюбивый парень упорно работал в дубле и, начиная с этого сезона, таки отвоевал место в основе. А Александр Головко сделал его первым номером и в молодежной сборной страны.

Андрей ЛУНИН, 17 лет

Команда: Днепр

Позиция: голкипер

В нынешнем сезоне: 8 матчей, 13 пропущенных мячей.

До 11-го тура этого чемпионата о нем мало кто знал. Юный вратарь успел поучиться во многих академиях (ДЮСШ Красноград, харьковский «Арсенал», «Металлист»), но дозрел именно в «Днепре». В прошлом сезоне Лунин еще только дебютировал за «Днепр» U-19 (два матча), а нынешний уже стал его звездным часом. Четыре игры в юниорском первенстве, парочка в молодежном, а с того самого 11-го тура чемпионата УПЛ Дмитрий Михайленко сделал его бессменным основным вратарем первой команды. Понятно, что поначалу парень нервничал (взять хотя бы поражение от «Волыни» 0:3), но со временем почувствовал уверенность, выдавал довольно неплохие матчи, благодаря которым «Днепр» набирал нужные очки.

Иван ЛОБАЙ, 20 лет

Команда: Карпаты

Позиция: центральный защитник

В нынешнем сезоне: 17 матчей, 1 гол.

Воспитанник УФК-Карпаты успел дебютировать на высшем украинском уровне еще в сезоне-2014/15, проведя тогда два матча. Правда после того в Премьер-лиге больше не светился. Зато со старта нынешнего сезона 20-летний бек является незаменимым основным центральным защитником команды и по статистике самым стабильным игроком. Отыграл во всех 17-ти матчах команды, и в 16-ти из них от свистка до свистка. Плюс сумел забить свой дебютный гол в Премьер-лиге (в матче 5-го тура против «Зари»).

Василий КРАВЕЦ, 19 лет

Команда: Карпаты

Позиция: левый защитник

В нынешнем сезоне: 15 матчей.

Для воспитанника львовских «Карпат» первая половина нынешнего первенства Премьер-лиги получилась по настоящему ударной. Несмотря на частую смену тренеров и перетасовку состава, Кравец был одним из тех, кто имел стабильное место в стартовом составе. Именно он закрывал левую бровку львовян, плюс 19-летний защитник подключался к атакам. Возможно, результативных действий у него было не так много, но вот активности, подач, прострелов хватало. Такая уверенная игра привлекла внимание других клубов. Кравцу приписывался интерес со стороны «Динамо», но «Карпаты» вроде как не хотели отпускать защитника. А вот команде испанской Сегунды «Луго» удалось договориться и с львовским клубом, и с самим футболистом: до конца нынешнего сезона Василий будет выступать во втором испанском дивизионе.

Эдуард СОБОЛЬ, 21 год

Команда: Заря

Позиция: левый защитник

В нынешнем сезоне: 12 матчей.

Воспитанник запорожского «Металлурга» в 2013 году привлек к себе внимание со стороны донецкого «Шахтера» и был подписан горняками, по слухам уведшими талантливого латераля из-под носа киевского «Динамо». Правда закрепиться в «Шахтере» защитнику никак не удается: Соболь поочередно сдавался в аренды донецкому «Металлургу» и харьковскому «Металлисту», в котором отыграл весь прошлый сезон. После летнего краха харьковчан, Эдуард вернулся в «Шахтер», но надолго не задержался, и уже летом оказался в команде Юрия Вернидуба. И этот сезон, наверное, пока самый успешный в его карьере. Сын бывшего футболиста Александра Соболя сейчас является одним из основных в «Заре», довольно неплохо смотрится на левом фланге обороны, и занимает с командой третье место в чемпионате. Демонстрируя неплохую игру в клубе Соболь в полной мере воспользовался и шансом от Андрея Шевченко. После ухода из национальной сборной Вячеслава Шевчука освободилось место левого защитника. И кандидат на позицию левого бека в тех четырех играх в грязь лицом не ударил.

Дмитрий КРАВЧЕНКО, 21 год

Команда: Ворскла

Позиция: центральный полузащитник

В нынешнем сезоне: 11 матчей.

Уроженец Полтавы и воспитанник клуба еще в 16 лет дебютировал за дубль! И вот на протяжении последних пяти сезонов попеременно выступал за команды «Ворсклы» U-19 и U-21. Нынешний сезон центрхав также начал в молодежке, но в связи с нестабильной игрой основы уже в матче 6-го тура Премьер-лиги против «Динамо» вышел в стартовом составе первой команды. Несмотря на имя соперника, парень не стушевался, играл весьма уверенно, как и вся команда Василия Сачко, что и вылилось в итоговую победу 2:0. Тот поединок стал отправной точкой, в следующих Дмитрий еще набирался опыта, а под конец первой половины чемпионата почти в каждом матче играл за первую команду без замен.

Валерий ЛУЧКЕВИЧ, 21 год

Команда: Днепр

Позиция: правый полузащитник

В нынешнем сезоне: 10 матчей, 2 гола.

После того, как летом вслед за Мироном Маркевичем «Днепр» покинули легионеры и основные игроки, с которыми клуб доходил до финала Лиги Европы (2014/15), Лучкевич оказался одним из немногих лидеров, кто остался верен команде. Несмотря на слухи по поводу возможного трансфера (интерес к игроку проявляло как всегда «Динамо»). Именно на плечи Лучкевича и нескольких более опытных партнеров (Ротань, Кравченко, Адамюк, Политыло) лег груз ответственности за результат, ведь в команду влилась целая толпа дублеров. И поначалу «Днепру» удавалось неплохо держаться, в стартовых шести турах восемь набранных очков, и только два поражения от «Динамо» и «Шахтера». Но именно в шестом туре, в августовском победном поединке против «Зари» (2:0) Лучкевич отыграл только первый тайм и покинул поле из-за травмы. Вердикт врачей был плохим: операция в Германии и полтора месяца восстановления. Без Лучкевича Днепр стал выступать хуже, потерпел немало поражений. Вернулся на поле воспитанник запорожского «Металлурга» только под конец первой части чемпионата, в конце ноября, сразу же забил и помог команде обыграть «Ворсклу» (2:1). В оставшихся четырех турах «Днепр» снова стал регулярно набирать очки, взяв их семь, проиграв только «Шахтеру». Справедливости ради отметим, что в Премьер-лиге сын известного полузащитника Игоря Лучкевича, уже давно не новичок – дебютировал в ней еще в августе 2014-го, в возрасте 18 лет.

Владислав КАБАЕВ, 21 год

Команда: Черноморец

Позиция: крайний полузащитник

В нынешнем сезоне: 14 матчей, 1 гол.

И для него этот сезон также уже третий в Премьер-лиге. В последнее время стал одним из основных фланговых полузащитников одесситов. Возможно, вингер не так много забивает, но потерроризировать соперников может на славу, и на данный момент найти ему альтернативу в составе «Черноморца» тяжело. Плюс местный воспитанник проявлял себя не только в родном клубе, но и регулярно вызывался в молодежную сборную Украины.

Владислав КОЧЕРГИН, 20 лет

Команда: Днепр

Позиция: крайний полузащитник

В нынешнем сезоне:12 матчей, 4 гола.

Тоже является воспитанником одесского футбола, но в 2013 году перебрался в Днепропетровск, и начал выступать за молодежные команды «Днепра». Талантливый полузащитник неплохо себя проявлял, в сезоне-2014/15 был одним из лидеров команды Ю-21 (23 матча, 5 мячей), и помог ей стать победителем молодежного первенства, опередив на пять очков «Динамо». Плюс привлекался к играм юношеских сборных Украины U-18 (6 матчей, один гол), U-19 (три матча). В связи со сложной кадровой ситуацией в клубе оказался в когорте дублеров, брошенных Михайленко в на амбразуру. И Кочергин с ходу стал одним из лидеров молодой дружины, по итогам первой половины сезона оказался одним из лучших бомбардиров (четыре мяча, как и у Ротаня).

Виктор ЦЫГАНКОВ, 19 лет

Команда: Динамо

Позиция: крайний полузащитник

В нынешнем сезоне: 10 матчей, 2 гола.

Безусловно, стал одним из открытий первой части чемпионата. Воспитанник винницкого футбола, родившийся в израильском городе Нагария, дебютировал за первую команду «Динамо» в четвертом туре в матче против Стали (2:1), Сергей Ребров выпустил тогда еще 18-летнего вингера на последние 15 минут. После Виктор вернулся в молодежку киевлян, сыграл там два матча, забил два мяча и, начиная с 8-го тура, выступал уже исключительно за основу. Понятно, что вытеснить оттуда, точнее, с правого фланга полузащиты Андрея Ярмоленко (а именно на этой позиции Цыганков выступал в «Динамо» U-21) Виктору было сложно, поэтому вундеркинд принялся выдавливать левого конкурента — Дерлиса Гонсалеса. И преуспел. Также обратил на себя внимание тренерского штаба сборной, Андрей Шевченко даже вызвал Цыганкова на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2018 против Турции и Косово. Но возможный дебют в сборной был отложен из-за травмы. Хавбек продолжил трудиться и заслужил еще один вызов, уже в ноябре. 12-го числа (за три дня до своего 19-летия) в матче против сборной Финляндии Виктор Цыганков дебютировал за национальную команду. Также Цыганков удостоился награды проекта Золотой Талант Украины, лучшему футболисту 2016 года в категории U-19.

Виктор КОВАЛЕНКО, 20 лет

Команда: Шахтер

Позиция: атакующий полузащитник

В нынешнем сезоне: 15 матчей, 4 гола.

Дебютировал в Премьер-лиге еще в сезоне-2014/15, но тогда провел только два матча. Правда, во всей красе показал себя в играх за «Шахтер» U-19 в Юношеской лиге УЕФА, когда вместе с партнерами дошел до финала, где обидно уступил «Челси» (2:3). Уже в следующем сезоне Коваленко являлся игроком первой команды и в чемпионате, и в еврокубках, даже забивал в плей-офф Лиги Европы. Нынешний сезон Виктор также начал здорово, забив свои дебютные мячи в Премьер-лиге (первый — во 2-м туре в ворота «Черноморца» – 4:1). Помимо прогресса в Шахтере стал и основным игроком сборной Украины, участвовал в Евро-2016 во Франции. Также по версии проекта Золотой Талант Украины был признан лучшим футболистом 2016 года в категории U-21.

Владислав ХОМУТОВ, 18 лет

Команда: Олимпик

Позиция: атакующий полузащитник

В нынешнем сезоне: 10 матчей

Воспитанник донецкого «Олимпика» и сын одного из тренеров дончан Дениса Хомутова, в будущем обещает вырасти в неплохого футболиста. Атакующий хав уже успел неплохо себя проявить в чемпионатах U-19 и U-21, а в прошлом сезоне дебютировал и в Премьер-лиге (15 мая 2016 года в матче против «Днепра»). Прошлым летом мог оказаться за границей, даже ездил на просмотр в бельгийский «Генк», но контракт подписать не удалось. Нынешний сезон футболист начинал в молодежной и юниорской командах «Олимпика», но со временем Роман Санжар начал привлекать его к играм за первую команду. В них Хомутов-младший выглядел достаточно уверенно, как для своего возраста, и в силу кадрового кризиса весной вполне может стать одним из лидеров олимпийцев.

Андрей БОРЯЧУК, 20 лет

Команда: Шахтер

Позиция: нападающий

В нынешнем сезоне: 6 матчей, 2 гола.

В прошлом чемпионате U-21 забил в 24 матчах 20 мячей и стал лучшим бомбардиром молодежного первенства. Однако Мирчей Луческу игнорировался. Зато заинтересовал нового коуча, Пауло Фонсека стал привлекать дублера к матчам Премьер-лиги. Дебютировал Борячук очень удачно, в 9-м туре против «Волыни» вышел на замену и приложился к победе голом — 3:0. Следующее появление Борячука в УПЛ состоялось в 12-м туре, в поединке против «Звезды» (3:0) форвард снова забил – эффектно, пяткой. Успел дебютировать в 2016-м году и в молодежной сборной, причем не менее успешно: четыре гола в шести поединках.

Артем БЕСЕДИН, 20 лет

Команда: Динамо

Позиция: нападающий

В нынешнем сезоне: 9 матчей, 3 гола.

Под конец первой половины сезона стал одним из основных форвардов «Динамо», и уже успел забить трижды. В Премьер-лиге Беседин дебютировал еще весной 2015-го в составе «Металлиста», куда уходил в аренду. В начале 2016 года нападающий вернулся в «Динамо» и не захотел больше уходить в аренду, намереваясь бороться за попадание в первую команду. Однако вторую половину прошлого сезона отыграл в дубле (шесть голов), нынешний начинал там же (шесть мячей), неплохо отыграл в осенних матчах молодежной сборной, где также забивал (по разу Северной Ирландии и Исландии, дважды Шотландии). Только после этого Сергей Ребров обратил внимание на молодого форварда, тем более, что результативность нападения киевлян хромала. Беседин очень активный футболист, который может сыграть не только на острие атаки, но и сместится на фланг полузащиты, несколько разнообразил игру киевлян. Также заслужил вызов в сборную, где дебютировал в товарищеском матче против Сербии. К слову, стал 250 футболистом, выходившим в футболке национальной команды Украины в официальных матчах за всю историю.

Роман ЯРЕМЧУК, 21 год

Команда: Александрия

Позиция: нападающий

В нынешнем сезоне: 14 матчей, 5 голов.

Этот форвард по-настоящему ярко сверкнул именно в нынешнем сезоне, а точнее в октябре и начале ноября прошлого года, но не в своем клубе. Воспитанник львовских «Карпат» в 2007 году перебрался в структуру киевского «Динамо», успел поиграть во всех командах: в U-19 (в сезоне 2012/13 забил 16 мячей), потом на два года ушел в «Динамо-2», где его захотел видеть новый тренер Александр Хацкевич. Набравшись опыта в первой лиге, снова вернулся в молодежный футбол и в прошлом сезоне мощно отыграл за дубль киевлян (18 голов в 22 матчах). Но к основе не подпускался и близко, и когда Владимир Шаран пригласил в Александрию, Динамо без раздумий отдало игрока в полугодичную аренду. С приглашением Яремчука александрийцы угадали, в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге футболист демонстрировал уверенную игру, и очень помог команде. Именно средину осени Яремчук отыграл мощно, забив пять мячей, в том числе два в ворота «Шахтера» и был признан лучшим игроком октября по версии сайта УПЛ. Тогда многие специалисты даже остались недовольны, что форвард не получил вызов в сборную. Естественно, Шаран был не против оставить бомбардира у себя, но спохватившееся «Динамо» вернуло футболиста. И даже дало шанс закрепиться в первой команде, повезя на сборы в испанскую Марбелью, где Роман определенно получит возможность зарекомендовать себя.

Денис БАЛАНЮК, 20 лет

Команда: Днепр

Позиция: нападающий

В нынешнем сезоне: 15 матчей, 3 гола.

Стал одним из многих молодых, влившихся в первую команду прошлым летом. Михайленко, возглавлявший до этого дубль «Днепра», прекрасно знал возможности воспитанников клубной академии. Баланюк был одним из них, оказался он и одним из лидеров обновленной команды в первой части сезона. Даже сумел трижды забить. Правда, не хватало нападающему (как и многим его молодым товарищам) стабильности, ближе к финишу он немного сбавил, и даже перестал попадать в основу, уступив место другим форвардам. Отметим, что получал Баланюк вызов и в сборную, но там так и не дебютировал.

Артем ДУДИК, 20 лет

Команда: Волынь.

Позиция: нападающий

В нынешнем сезоне:16 матчей, 2 мяча.

После того как летом «Волыни» запретили регистрировать новых футболистов, Виталию Кварцяному ничего не оставалось, как искать резервы в составах молодежной и юниорской команд. Одним из таких игроков, которому эксцентричный специалист довольно часто доверял, был Дудик. Воспитанник «Волыни», поучаствовал практически во всех матчах первой половины чемпионата, был одним из самых активных в атакующей линии лучан. Своей игрой Дудик заинтересовал скаутов донецкого «Шахтера», которые по неофициальной информации внимательно наблюдали за игрой 20-летнего форварда.

Сергей ПЕТРОВ, 19 лет

Команда: Волынь

Позиция: нападающий

В нынешнем сезоне: 17 матчей, 3 гола.

Был наконечником волынских атак, большую половину матчей отыграл от свистка до свистка. Фактурный форвард (его рост 1,98 см) мог потрепать нервы любой защите и успел отметиться тремя точными ударами (в том числе в ворота «Динамо»). Своей игрой по некоторым данным заинтересовал несколько зарубежных клубов, в частности сообщалось об интересе к игроку со стороны команд второй и третьей немецких лиг.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО