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Пантич успешно прошел медосмотр в Динамо

Трансферная стоимость футболиста составит около €5 миллионов

  • 30.01.2017 12:40
  • 2399 просмотров
  • 10 комментария
Метки
mozzartsport.com. Александар Пантич
© mozzartsport.com. Александар Пантич

25-летний сербский защитник «Вильярреала» Александар Пантич успешно прошел медосмотр в киевском «Динамо» и находится в шаге от перехода в украинский клуб.

В ближайшее время футболист подпишет пятилетний контракт с «Динамо». Сумма трансфера составит около €5 миллионов.

Первую часть текущего сезона Пантич провел в аренде в «Алавесе».

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 12:53
    +8
    На зміну одному Александру прийшов інший... Сподіваюсь, гратиме не гірше Драго!...
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    Anton
    online
      Anton, 30.01.2017 13:15
    +3
    5 лямів??? або їб.нулись, або просто напросто відмивають бабки!!!
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    H4des
    online
      H4des, 30.01.2017 13:16
    +2
    Очередной успешный трансфер имени Резо.
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    Глумарио
      Глумарио, 30.01.2017 13:19
    +4
    M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 12:53
    На зміну одному Александру прийшов інший... Сподіваюсь, гратиме не гірше Драго!...
    Если бы он играл не хуже Драговича, Вильярреал его бы в аренду не отправил. Да и в Алавесе он, судя по всему, не произвел впечатления. Но селекционная служба Динамо и Серёга Ребров обладают неким особым тайным вИдением, поэтому может быть что-то из Пантича в Динамо и получится.
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    Germesus
    online
      Germesus, 30.01.2017 13:20
    +3
    Сподіваюся підсилить захист клубу й не виявиться ще однією тренерувальною фішкою для чужих нападників, бо зараз так виглядає оборона Динамо.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 13:27
    -1
    Оборонця явно ДК бракує... Ще б нападача взяли... (нехай не ображається Сашко Гладкий)... Мораес та Яремчук - це добре, але хотілося б ще когось технічного, націленого на ворота... Грати спиною до чужих воріт - це мабуть недопрацювання юнацької академіїї ДК...
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    rbIKA4
      rbIKA4, 30.01.2017 13:29
    0
    Дайте угадаю, 2 сезона на лавке, периодически выходя на замену, а дальше оренда..или продажа в минус..а вот там уже парень по настоящему раскроется!
    Если выйдет не так буду искренне рад!!
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    H4des
    online
      H4des, 30.01.2017 13:32
    0
    M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 13:27
    Оборонця явно ДК бракує... Ще б нападача взяли... (нехай не ображається Сашко Гладкий)... Мораес та Яремчук - це добре, але хотілося б ще когось технічного, націленого на ворота... Грати спиною до чужих воріт - це мабуть недопрацювання юнацької академіїї ДК...
    Так Миля спиной играл и пользу приносил.
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    Germesus
    online
      Germesus, 30.01.2017 13:34
    +2
    В наш чемпіонат й раніше було важко заманити пристойних гравців, а зараз й поготів. Як на мене краще взяли б когось з молодіжного складу замість викидати гроші на сумнівних гравців. Еле як казав Суркіс, що це його гроші й йому видніше як їх витрачати й нас це має необходити. Тому ми побачимо ще багато різного шлаку в команді.
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 30.01.2017 13:41
    -1
    Боже мой ! Ничто не радует болельщика Шахтера больше ,чем трансферная компания дЫнамы в этом году ! Спасибо тебе Ребров ,ты настоящий дончанин !
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