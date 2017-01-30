посмотреть можно тут https://www.youtube.com/watch?v=HuvZF2ubC_A

Мегаклюб пропустил уже на 4 минуте

Арену-Львов все таки разберут на стройматериалы !

Ну что ж, львовяне, если смотреть правде в глаза, поддерживать Динамо на домашнем матче Шахтера б...

Дякуємо за Баварію, ПСЖ та Реал! Бувайте здорові! Чекаємо Зорю, у Львові гроші віддадуть

Боже мой ! Ничто не радует болельщика Шахтера больше ,чем трансферная компания дЫнамы в этом год...

В наш чемпіонат й раніше було важко заманити пристойних гравців, а зараз й поготів. Як на мене кр...