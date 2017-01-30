25-летний сербский защитник «Вильярреала» Александар Пантич успешно прошел медосмотр в киевском «Динамо» и находится в шаге от перехода в украинский клуб.
В ближайшее время футболист подпишет пятилетний контракт с «Динамо». Сумма трансфера составит около €5 миллионов.
Первую часть текущего сезона Пантич провел в аренде в «Алавесе».
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Если выйдет не так буду искренне рад!!
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