Артем Штанько тренируется с Сумами

Опытный голкипер Артем Штанько в ближайшее время может пополнить ряды футбольного клуба «Сумы».

36-летний вратарь, немало поигравший в высшей и первой лигах украинского футбола, принял участие в воскресном спарринге сумчан с «Нефтяником-Укрнафтой» (1:1).

Штанько, известный по выступлениям за «Николаев», «Оболонь», «Кривбасс» и российский «Луч-Энергия», с осени 2015 года защищал цвета аматорского «Колоса» из Зачепиловки, в составе которого стал бронзовым призером чемпионата Украины среди аматоров и двукратным вице-чемпионом Харьковской области.

Напомним, что после того как «Сумы» возглавил Владимир Лютый, тренером вратарей этой команды стал Сергей Краковский. В сезоне 2012/13 он занимал аналогичную должность в «Кривбассе», и основным голкипером криворожан в ту пору был как раз Штанько.

«Сумы» после 20 туров чемпионата Первой лиги имеют в своем активе 18 очков и занимают 16-е место из 18.