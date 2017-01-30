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Ворскла готовится к поединку с болгарским Пирином

Поединок состоится в понедельник в 14:30

  • 30.01.2017 11:51
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Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Все згідно робочого розпорядку: прокинулися, проконтролювали вагу та пульс, вийшли на розминку, як це зазвичай буває в ігрові дні. Всі в хорошому гуморі, але зосереджені думками на спарингу з болгарським футбольним клубом «Пірін», який відбудеться сьогодні о 14:30 за київським часом на третьому полі готельного комплексу «Kamelya Collection» в селищі Чолакли, поблизу Сіде. Сподіваємось, у третьому за ліком матчі на першому етапі турецьких навчально-тренувальних зборів полтавці зможуть розкрити свій реальний потенціал, здобувши результат, який би порадував уболівальників та самих гравців.

Источник — ФК Ворскла

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