Ворскла готовится к поединку с болгарским Пирином

Все згідно робочого розпорядку: прокинулися, проконтролювали вагу та пульс, вийшли на розминку, як це зазвичай буває в ігрові дні. Всі в хорошому гуморі, але зосереджені думками на спарингу з болгарським футбольним клубом «Пірін», який відбудеться сьогодні о 14:30 за київським часом на третьому полі готельного комплексу «Kamelya Collection» в селищі Чолакли, поблизу Сіде. Сподіваємось, у третьому за ліком матчі на першому етапі турецьких навчально-тренувальних зборів полтавці зможуть розкрити свій реальний потенціал, здобувши результат, який би порадував уболівальників та самих гравців.