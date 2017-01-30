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Марсио АЗЕВЕДО: «Хочу вернуться на прежний уровень»

Защитник «Шахтера» рад снова играть в составе «горняков»

  • 30.01.2017 11:48
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ФК Шахтер Донецк. Марсио Азеведо
© ФК Шахтер Донецк. Марсио Азеведо

Бразильский защитник «горняков» Марсио Азеведо рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки, желании участвовать в официальных матчах и о своем новом имидже.

– Марсио, поделись впечатлениями о том, как работается в Португалии?
– Мне очень нравится все происходящее на сборах. Я счастлив, что являюсь частью этой команды и вместе с ней работаю каждый день, чтобы становиться лучше. Конечно, многое изменилось за последний год. Когда приходит новый наставник, у него есть свои требования и весь тренировочный процесс строится по-другому. Сейчас я стараюсь максимально адаптироваться к этим требованиям и надеюсь, что со временем на сто процентов буду полезен «Шахтеру».

– В Португалии «горняки» провели два матча. Как оцениваешь собственную игру?
– После того как я почти год не был с командой, хочется вернуться на прежний уровень и вновь помогать ребятам. Каждый день я старательно работаю и рад, что снова выступаю за «Шахтер». Для меня это самое главное. Я думаю, у каждого футболиста, который восстанавливается после травмы, есть огромное желание опять выйти на поле в официальных матчах. Очень хочу играть и с нетерпением жду этого момента

– Ты немного сменил имидж. Это символизирует новый период в жизни или связано с чем-то другим?
– Нет-нет, я просто решил немного измениться. Я уже делал это, когда был в Бразилии, а теперь снова захотелось сменить прическу и перекрасить волосы. Но ничего символичного в этом нет.

Источник — ФК Шахтер

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