Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер интересуется чилийским вундеркиндом

Конкуренцию в борьбе за Марсело Альенде «Шахтеру» предстоит выстоять с «Арсеналом»

  • 30.01.2017 11:40
  • 896 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Шахтер интересуется чилийским вундеркиндом
Полузащитник Марсело Альенде попал на «карандаш» скаутам «Шахтера». Помимо «горняков» за 17-летним плеймейкером следит также лондонский «Арсенал», который в минувшем году уже дважды приглашал хавбека на непродолжительный просмотр.
 
О каких-либо конкретных шагах со стороны украинского или английского клуба в вопросе подписания Альенде из чилийского «Санта Крус» не сообщается. В нынешнем розыгрыше второго дивизиона чемпионата Чили на счету юного Альенде 13 матчей.
 

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.