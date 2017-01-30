Шахтер интересуется чилийским вундеркиндом

Полузащитник Марсело Альенде попал на «карандаш» скаутам «Шахтера». Помимо «горняков» за 17-летним плеймейкером следит также лондонский «Арсенал», который в минувшем году уже дважды приглашал хавбека на непродолжительный просмотр.

О каких-либо конкретных шагах со стороны украинского или английского клуба в вопросе подписания Альенде из чилийского «Санта Крус» не сообщается. В нынешнем розыгрыше второго дивизиона чемпионата Чили на счету юного Альенде 13 матчей.

Источник — Шахта

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