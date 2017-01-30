Караваев не помог Фенербахче избежать крупного поражения

© fenerbahce.org. Александр Караваев

Экс-игрок «Зари» и «Шахтера» Александр Караваев провел 25 минут в матче 19-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» в составе «Фенербахче», однако не помог своей команде избежать крупного поражения.

Караваев появился на поле при счете 1:1, заменив Салиха Учана. За оставшееся время футболисты «Кайсериспора» сумели еще трижды поразить ворота «канареек».

Кайсериспор – Фенербахче – 4:1

Голы: Булут, 32, Вурал, 70, 90+5, Веллитон, 88 – Топал, 41.



Источник — Sport.ua

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