Караваев не помог Фенербахче избежать крупного поражения

Экс-игрок «Зари» и «Шахтера» Александр Караваев провел 25 минут в матче 19-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» в составе «Фенербахче», однако не помог своей команде избежать крупного поражения.
Караваев появился на поле при счете 1:1, заменив Салиха Учана. За оставшееся время футболисты «Кайсериспора» сумели еще трижды поразить ворота «канареек».
Кайсериспор – Фенербахче – 4:1
Голы: Булут, 32, Вурал, 70, 90+5, Веллитон, 88 – Топал, 41.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.