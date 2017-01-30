Антонио КОНТЕ: «После трех поражений подряд Ливерпуль очень опасен»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте считает, что «Ливерпуль» серьёзно настроится на матч с «Челси» после трёх домашних поражений подряд. Но итальянец предпочитает, чтобы его команда сыграла в привычный для себя футбол.

Завтра в рамках АПЛ «синие» встретятся на «Энфилде» с «Ливерпулем». «Красные» крайне неудачно выступали в январе, одержав всего одну победу в восьми матчах с начала года. Мерсисайдцы отстают от первого места на 10 очков и вылетели из обоих кубковых турниров.

Однако Конте заявил: «Каждой команде при любом раскладе всегда тяжело играть на «Энфилде». Думаю, нам предстоит сложный матч, потому что после трёх поражений подряд они будут серьёзно настроены».

«Мы знаем, как устроен футбол. Мы знакомы с подобной ситуацией и, без сомнения, мы должны хорошо настроиться на эту игру. После трёх поражений подряд соперник может быть очень опасен».

В сентябрьском матче первого круга на «Стэмфорд Бридж» «Ливерпуль» нанес первое поражение команде Конте. С тех пор «Челси» потерпел всего лишь 3 поражения в 21-м матче во всех турнирах, выиграв 18 встреч.

«После матча первого круга я сказал, что «Ливерпуль» уже является сформированной командой, а «Челси» ещё нет, — вспоминает Конте. — Думаю, после 4-х месяцев моя команда очень изменилась».

«Мы серьёзно преобразились и выросли как команда. Мы уверены в своих силах. Думаю, перед выездом на «Энфилд» ситуация для «Ливерпуля» обстоит сложнее, нежели это было в первом кругом перед игрой на «Стэмфорд Бридж».

Завтра Конте впервые проведёт матч на «Энфилде». В статусе игрока «Ювентуса» итальянец никогда не играл на выезде с «Ливерпулем». Главный тренер «синих» с нетерпением ждёт завтрашней игры.

«Обидно, что не удалось сыграть на «Энфилде» в своё время, потому что это нечто захватывающее», — рассказал Конте об упущенной возможности.

«Мы должны быть во всеоружии — там будет великолепная атмосфера. У «Ливерпуля» по-настоящему хорошая команда, и, уверен, они являются одной из команд, которые будут биться за победу в АПЛ до последних туров. Мы должны сыграть в свой футбол и постараться сделать это на высоких скоростях, действуя очень внимательно, а после посмотрим, к чему это приведёт».

Источник — ФК Челси

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