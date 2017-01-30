Ворскла: разнообразие тренировок и неожиданный гость

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На футбольному полі в Чолакли кипіла робота, як біля входу з'явився високий, явно спортивної статури чоловік. Хлопці здаля час від часу поглядали на неочікуваного гостя. Лише Ігор Пердута, який відчув певний дискомфорт у коліні під час бігу, та займався за окремою програмою, підійшлов ближче, аж раптом виявилось, що це старий знайомий Дмитро Непогодов, який зі своєю новою командою, казахстанським «Тоболом», теж проходить навчально-тренувальні збори в Туреччині, приїхав на гостину до своїх друзів. Коли робота ворсклян закінчилася, тренери й футболісти підійшли до свого в недавньому минулому одноклубника, потиснули руку, встигнувши на льоту розпитати, як справи в новій команді.

В понеділок у «Ворскли» відповідальний день - гра проти болгарського клубу «Пірін» з міста Благоєвград. Отож, зранку, очевидно, буде традиційне коротке заняття, а потім усі думки про найближчий спаринг, що відбудеться о 14:30 за київським часом...

Источник — ФК Ворскла

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