Игорь ЛУЧКЕВИЧ: «Стандард - трамплин в более сильный чемпионат»

© ФК Днепр. Валерий Лучкевич

В украинском футболе грядет самый дорогой переход зимы. До этого были 400 тыс евро (согласно Transfermarkt) за Бланко-Лещука, 350 тыс - за Костевича, 300 тыс - за Близниченко. Наконец, дошло до семизначной суммы. 21-летний полузащитник Валерий Лучкевич - самый ценный актив нынешнего «Днепра» - перебирается в льежский «Стандард» за 1,5 млн евро. Этих денег, теоретически, хватило бы клубу, чтобы рассчитаться по старым счетам с ассистентами Рамоса, за долги перед которыми «Днепру» грозит перевод в Первую лигу. Показательно, кому отказал один из самых многообещающих украинских проспектов. Это «Динамо», где Валерий мог бы стать усилением правого фланга как в случае потенциального ухода Ярмоленко, так и при наличии Ярмолы, ведь Лучик готов играть и защитника.

В выходные Лучкевич прошел в Бельгии медосмотр, и до завтрашнего закрытия трансферного окна в Западной Европе должен подписать со «Стандардом» контракт. Почему не «Динамо»?

Отец Валерия - известный своими реактивными рейдами в футболке запорожского «Металлурга» Игорь Лучкевич - на этот вопрос ответил нам так: «Знаете, я всегда болел за «Динамо» и сыну говорил об этой команде, как об эталоне. Но, при всем уважении к «Динамо», к переходу туда сейчас не располагает ситуация в стране. Посмотрите, что творится не только в нашем чемпионате, а в Украине в целом. Я ничего положительного не вижу. И поддерживаю отъезд Валеры за рубеж. Там жизнь стабильнее. И, думаю, там больше возможностей развить свой потенциал».

«По радио слушаю новости: надо терпеть, надо терпеть, все будет лучше. Многие до такой степени дотерпелись, что их уже нет на белом свете, - возмущается ситуацией в стране Лучкевич-старший. - Может, пора уже что-то делать, а не разбрасываться лозунгами? От этого цены не упадут».

«Стандард» - 4-й по титулам клуб Бельгии, ныне занимающий 9-е место в чемпионате, - в своей никогда не тратил на приобретение игрока более 4 млн евро. Зато за 22 и 9 млн продавал своих воспитанников Феллаини и Витцеля. А, например, купив Мбокани у «Мазембе» за 1,2 млн, позже получил за него от «Монако» 7 млн. «Надеюсь, льежская команда станет для сына трамплином в более сильный чемпионат, - говорит Игорь Лучкевич. - На все воля Божья. Последние полгода были для Валеры непростыми (из-за травмы мениска он выбыл из игры на три месяца. - Авт.). Но я вам скажу, он так пахал во время восстановления! По пять часов в день - дольше здоровых футболистов. Давал себе нагрузку на различные группы мышц. Честно, я снимаю перед ним шляпу. Это характер. Я ему говорил: «Подожди месяц до зимнего антракта, будет время хорошо подготовиться». Он отвечает: «Папа, у меня ничего не болит, все нормально».

В итоге, вернувшись в строй в конце 2016-го, Лучкевич отличился победными голами в матчах с «Ворсклой» (2:1) и «Зарей» (3:2). «Он сын Игоря Лучкевича. Видимо, не хочет подводить отца», - говорит о целеустремленности Валерия его отец. И не отказывается сравнить себя с потомком: «Я в его годы был побыстрее. Но я выделялся только скоростью. А он как футболист умнее меня, разноплановее. На какой позиции его вижу? Линейным защитником, как в некоторых матчах за «Тоттенхэм» играл Бейл. Во-первых, Валера цепкий. Может, еще не такой фактурный, но это со временем придет. И в то же время здоровье позволяет ему закрывать всю бровку».

Источник — Сегодня Спорт

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