Волынь отправила три гола в ворота любителей

Луцкая «Волынь» провела товарищеский спарринг против «Севлюша», обыграв любительский клуб со счетом 3:0.
«Волынь» — «Севлюш» — 3:0
Голы: Горопевшек, 15 (1:0). Шандрук, 82 (2:0). Могиль, 90 (3:0).
«Волынь»: Марчук (Хвалицкий, 46), Омельчук, Горопевшек, Мурашка, Тракало, Чепелюк (Тимошенко, 46), Тетеренко (Марчук, 46), Шандрук, Лезин, Дмитренко, Шаповал (Могиль, 46).
Источник — MatchDay
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