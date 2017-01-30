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Олимпик подписал Ивана Брикнера

Экс-полузащитник «Сум» перебрался в команду Романа Санжара

  • 30.01.2017 10:00
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Олимпик подписал Ивана Брикнера
Первым новичком «Олимпика» этой зимой стал полузащитник Иван Брикнер. С 23-летним футболистом подписан контракт сроком на два года.
 
Иван Брикнер родился 30 июня 1993 года в селе Лисятичи Стрыйского района Львовской области. Он является воспитанником школы футбольного клуба «Скала» (Моршин), в которой провел два года,  а его первым тренером был Петрик Анатолий Степанович. Далее хавбек выступал в любительских командах «Покрова» (Львов) и «Авангард» (Жидачов, Львовская обл.), также поиграл на аматорском уровне за «Нику-Тепловик» из Ивано-Франковска.
 
С лета 2013 года Брикнер защищал цвета МФК «Сумы», в составе которого провел 75 матчей в первой лиге и забил шесть голов. В Кубке Украины Иван сыграл три поединка.
 

Источник — ФК Олимпик

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