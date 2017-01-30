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Экс-игрок Динамо и Шахтера перешел в Уфу

Каталин Карп подписал контракт с российским клубом

  • 30.01.2017 09:38
  • 1363 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Уфа
© ФК Уфа
Молдавский полузащитник Каталин Карп стал игроком «Уфы». С этим клубом 23-летний Карп подписал контракт на 3,5 года и достался россиянам совершенно бесплатно.
 
Отметим, что Каталин Карп хорошо знаком в Украине. Еще в 17-летнем возрасте он прибыл в нашу страну, в академию «Шахтера», где отыграл два сезона, а в 2012 году покинул структуру «горняков».
 
В 20-летнем возрасте Карп подписал контракт с киевским «Динамо», однако не провел за первую команду бело-синих ни единого матча, выступая за «Динамо»-2.
 
После ухода из «Динамо» в карьере Карпа были выступления за румынские Клуж, Стяуа и Вииторул, который он и покинул в конце минувшего года.
 

Источник — ФК Уфа

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Комментарии
    poproshenko2
    poproshenko2, 30.01.2017 09:48
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Такого Карпа упустили! Эх...
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 30.01.2017 09:49
    0
    Навіщо писати про всякий шлак? ... і сумнівне підсилення шлакового клубу?
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