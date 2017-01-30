Экс-игрок Динамо и Шахтера перешел в Уфу

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Молдавский полузащитник Каталин Карп стал игроком «Уфы». С этим клубом 23-летний Карп подписал контракт на 3,5 года и достался россиянам совершенно бесплатно.

Отметим, что Каталин Карп хорошо знаком в Украине. Еще в 17-летнем возрасте он прибыл в нашу страну, в академию «Шахтера», где отыграл два сезона, а в 2012 году покинул структуру «горняков».

В 20-летнем возрасте Карп подписал контракт с киевским «Динамо», однако не провел за первую команду бело-синих ни единого матча, выступая за «Динамо»-2.

После ухода из «Динамо» в карьере Карпа были выступления за румынские Клуж, Стяуа и Вииторул, который он и покинул в конце минувшего года.

Источник — ФК Уфа

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