Днепр вернулся в Украину

© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Дніпро завершив свої перші навчально-тренувальні збори, які проходили в Туреччині. Ввечері, 29 січня, команда Дмитра Михайленка повернулася у Дніпро.

Повідомляється, що футболісти отримали чотири дні відпочинку, а третього лютого повернуться до тренувань. шостого лютого Дніпро знову вирушить до Туреччини на збори.

Загалом Дніпро на перших зборах провів п'ять матчів, здобувши лише одну перемогу. Решта поєдинків дніпряни програли.

«Всі спаринги були корисними. Можливо, за виключенням з тбіліським Динамо, бо не пощастило з погодою, був сильний вітер.

Кількість травмованих гравців завадила виставити нам більш оптимальний склад. Команди для спарингів підбирали хорошого рівня. Команди, які грають у Лізі Європи… Це ж таки Динамо Загреб грало в Лізі чемпіонів. Тому ми задоволені», — розповів наставник дніпрян Дмитро Михайленко.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.