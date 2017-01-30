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Билеты на матч Шахтер - Сельта в Харькове - от 50 грн

Стартовала продажа билетов на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с участием «Шахтера»

  • 30.01.2017 09:13
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Билеты на матч Шахтер - Сельта в Харькове - от 50 грн
23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы «горняки» встретятся с испанской «Сельтой». Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 22:05.
 
Реализация билетов стартует 31 января и будет проходить в два этапа.
 
Стоимость билетов на матч «Шахтер» – «Сельта»:
 
Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;
Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;
ShakhtarLounge (спакетомгостеприимства): 3 000 гривен;
Sky Вox: 6 000 гривен (одно место).
 

Источник — ФК Шахтер

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