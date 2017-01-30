Билеты на матч Шахтер - Сельта в Харькове - от 50 грн

Болею за Рафу, но Федерер просто лучший! Ждем надранных задниц Джоковича и Маррея)

Лицемер! Для тех, кто более за Рафу, именно Рафа лучший! Поэтому давай лучше болей за Федю - так ...

На цьому турнірі Федя був просто феноменальнийПовністю заслужена перемога легенди!!

Сдулся ты лошок, как его еще експерты сделали лучшим боксером 2016 гола непонятно!

Только закончился ЧЕ по фигурному катанию, про которрый спорт.юа даже не упомянул. А ведь у нас б...

Намекаешь на поход за гейроассоциацией и за безвизом вслед за турками и грузинами. Молоток, ну уд...

Заднеприводные гейропейцы уже другим местом думают. Чем зарабатывают-тем и думают.

Красавцы. И те лохи на 1-м месте по привычки,как бараны,пошли за нашими )))