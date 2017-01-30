Пайет вернулся во Францию

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет стал игроком «Марселя».

Соглашение 29-летнего футболиста с «провансальцами» рассчитано на четыре с половиной года, сообщает официальный сайт «Марселя».

Димитри Пайет перешел в «Вест Хэм» в июня 2013 года из того же «Марселя». Ранее выступал за «Нант», «Сент-Этьен» и «Лилль».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету Пайета 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Источник — Euro-football

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