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Пайет вернулся во Францию

Экс-хавбек «Вест Хэма» перешел в «Марсель»

  • 30.01.2017 08:36
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Пайет вернулся во Францию
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайет стал игроком «Марселя».
 
Соглашение 29-летнего футболиста с «провансальцами» рассчитано на четыре с половиной года, сообщает официальный сайт «Марселя».
 
Димитри Пайет перешел в «Вест Хэм» в июня 2013 года из того же «Марселя». Ранее выступал за «Нант», «Сент-Этьен» и «Лилль».
 
В нынешнем сезоне чемпионата Англии на счету Пайета 18 матчей, два гола и шесть результативных передач.
 

Источник — Euro-football

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