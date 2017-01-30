Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Хочу зацепиться за первую команду»

© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник «Динамо» поделился своими впечатлениями от первого тренировочного сбора с первой командой «Динамо».

- Практически позади твой первый сбор в составе основного состава «Динамо». Каким он для тебя был?

- Впечатления хорошие. Я счастлив, что поехал с первой командой на сборы. Здесь уровень намного сложнее, нужно все делать быстрее, даже думать быстрее. Считаю, что сбор в целом можно оценить положительно. Первые два матча мы сыграли хорошо, третий немного не сложился. Мы играли на фоне усталости, были тяжелые тренировки, поэтому где-то не хватило сил показать свою лучшую игру.

- Как чувствуешь себя в конце сбора, не накопилась усталость? Нагрузки больше, чем в первой команде?

- В первой команде работать тяжелее, нагрузки больше. Здесь много топ-игроков – Ярмоленко, Вида, Хачериди, у которых можно многому научиться. Главное – слушать тренера, всегда анализировать тренировки и матчи и делать выводы.

- Кое в чем ты превзошел их, речь идет об упражнении для нападающих и защитников, игре один в один, где ты первым и с первой попытки забил все шесть мячей из шести. Поделишься секретом, как тебе это удалось?

- Да, упражнение хорошее, увлекательное. Просто мой оппонент – защитник, который должен был блокировать удары, двигался далеко от меня и, считаю, открыл мне много пространства для ударов. Поэтому я реализовал все удары.

- Легко ли тебе даются новые тренировки, тебя ко этому подготовили в дубле?

- Сначала было сложно скорее в плане психологии себя настроить – воспринять то, что я уже тренируюсь в первой команде. Наверное, сперва немного в это не поверил. А сейчас я уже более-менее освоился, как и все остальные молодые ребята. По тренировкам видно, что нас старшие ребята все чаще хвалят и меньше критикуют. Все уже освоились и готовы демонстрировать свой лучший уровень.

- На этом сборе тренеры используют тебя как на позиции центрального полузащитника, так и опорного. Где ты сам комфортнее себя чувствуешь?

- Мне легче играть выше в средней линии, потому что я всегда там играл. Но когда в дубле опорный полузащитник Максим Казаков получил травму, меня поставили чуть ниже, потому что тренеры считали, что я могу там себя проявить лучше. Я стараюсь играть как можно лучше, но все-таки увереннее чувствую себя ближе к атаке. На этом сборе первых две игры я играл на позиции атакующего полузащитника, а затем две на позиции опорного.

- Какие цели ставишь перед собой на весеннюю часть сезона?

- У меня есть цель зацепиться в первой команде. Кроме того, я играю за дубль, где нам нужно сохранить за собой первое место до конца сезона, завершить сезон с золотыми медалями.

Источник — ФК Динамо Киев

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