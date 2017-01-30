Молодежь Шахтера обыграла сборную Саудовской Аравии

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С первого дня сбора команда работала в двухразовом режиме. Утренние тренировки на песке и в тренажерном зале дополнялись вечерними сессиями на поле, в ходе которых большое внимание уделялось тактике и перестроениям, а также регулярными теоретическими занятиями.

Дублирующий состав уже не первый год проводит сборы в Белеке, поэтому условия для подопечных Валерия Кривенцова привычны. Путь команды к полю на автобусе занимает семь-восемь минут, а по окончании вечерней тренировки ребята восстанавливают мышцы в бассейне.

28 января «горняки» в контрольном матче обыграли сборную Саудовской Аравии U20 со счетом 1:0. В поединке приняли участие практически все находящиеся на сборе футболисты.

В первом тайме «оранжево-черные» провели ряд хороших атак. В штрафную проходили острые проникающие передачи, однако не хватало точности в завершающей фазе. А после перерыва активность дончан увенчалась успехом: соперник нарушил правила в своей штрафной на Владимире Якимце, и Гиорги Арабидзе уверенно реализовал пенальти.

– Провели матч под большими нагрузками, – рассказывает Валерий Кривенцов. – Нужно отдать должное футболистам. Мы остались довольны многими взаимодействиями, в частности прессингом, над которым усердно работаем. В лице сборной Саудовской Аравии мы получили очень организованного соперника с быстрыми игроками. Ребята старались накрывать оппонентов и слаженно отбирать мяч. Этот спарринг и последующие дадут полезную информацию. Важно к возобновлению чемпионата найти оптимальные сочетания в составе.

В ближайшие дни «Шахтер» U21 проведет ряд контрольных матчей. 30 января у команды запланирована встреча с венгерской «Вардой».

Источник — ФК Шахтер

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