Олег ЧУВАЕВ: «Лудогорец - очень серьезный соперник»

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Через некоторое время после завершения матча с «Лудогорцем» мы дозвонились в Турцию голкиперу Олегу Чуваеву. Речь шла о сборах в целом, сегодняшней встрече и других аспектах:

- Олег, прежде всего, хочу поинтересоваться, как проходит у команды первый турецкий сбор? Как атмосфера в коллективе?

- Атмосфера в целом хорошая. Тренируемся в двухразовом режиме, как и планировали. Погода вот только немножко подкачала. Пару дней было ветрено и довольно холодно, как для южной части Турции в такое время. Температура была около нуля градусов.

- Ну, у нас сегодня в Запорожье минус 16 градусов…

- Серьёзная температура. А вот у нас сегодня погода наладилась. Стало теплее и матч мы проводили при безоблачном небе.

- Сегодня «Заря» сыграла с болгарским «Лудогорцем». Нашему сопернику уже в середине февраля играть с «Копенгагеном» в 1/16 Лиги Европы. У нас же сборы на травяных полях, по сути, только начались…

- Да, вы правы. К этой игре мы готовились очень тщательно и скрупулёзно. Действительно, находимся ещё не в достаточно оптимальных кондициях. Это был первый контрольный матч после длительного отпуска.

Завтра, кстати, будет разбор сегодняшней игры и главный тренер укажет нам, где не доработали, чего не хватило и где сыграли не так. Будем исправлять ошибки.

- Мы увидели тебя в деле в первой 45-минутке. Как в целом оценишь сегодняшнюю встречу?

- Соперник – очень приличная команда, лидер болгарского футбола, регулярный участник Еврокубков. Отмечу их бразильских футболистов. По стилю игры они напомнили мне бразильцев из донецкого «Шахтёра». Видно, что играют они в своё удовольствие.

Что касается нас, один из главных критериев по которым, я считаю, мы уступили – это скорость принятия решений. Они нас немного опережали. Повторюсь, буквально 4-й день, как работаем здесь. Реакция где-то ещё не совсем та, которая нужна. Где-то нас накрывали. Явление это временное. Думаю, тренерский штаб внесёт коррективы. В дальнейшем навыки отточим, вспомним, что могли сделать осенью, когда были в игровом цикле. Всё это поправимый фактор. Для этого и нужны такие встречи, чтобы в будущем избежать ошибок.

По самой игре, в первом тайме у нас было несколько моментов, но голкипер «Лудогорца» не дал нам шанса. Во втором тоже старались, могли забивать, но болгары на данном этапе оказались сильнее нас.

- Коварный удар получился у Дякова, после которого был открыт счёт в матче, но ещё коварнее был удар Кафу с близкого расстояния через некоторое время, который ты отразил…

- Разные бывают ситуации. Где-то выручил, где-то нет. Есть над чем работать. Проанализировать всё и идти дальше.

- Не могу не задать вопрос личного характера. Наверняка очень тяжело быть на сборах, когда только что родился сын?

- Это первый ребёнок в моей семье, поэтому сравнивать нет возможности. Хочется побыстрее вернуться, подержать его на руках, увидеть, помочь жене в этот непростой период, ведь первые дни после рождения ребёнка – самые сложные.

Хорошо, что техника сейчас на высоком уровне и я могу общаться с семьёй по видеосвязи и получать фотографии, что гораздо облегчает нахождение на сборах. Ведь пять-шесть лет назад две недели на сборах тянулись тяжелее, чем сейчас во время развития техники. А я вот сейчас вижу, какой у меня сын, и как находится в этом мире в его первые дни жизни (улыбается).

- А чем ты занят в свободное от тренировок время? И с кем проживаешь в номере?

- Живу в номере с Женей Опанасенко. В обеденное время обычно отдыхаем. А вечером читаем книги, можем посмотреть фильмы. Тренировки на сборах непростые. Да и погода была не ахти пару дней. Не прогуляешься особо. В основном в номерах. С ребятами общаемся. К кому-нибудь из них в гости заходим или к нам заходят.

- Мы уже спрашивали у наших иностранных новичков, как их приняли в команде. Они в один голос сказали, что хорошо. А что скажешь ты? С Гегамом Кадимяном общий язык найти не сложно, а как находите общий язык с Анджело Качавендой?

- Анджело по-русски я так понимаю, понимает процентов 60% нашей речи. Но сегодня на поле его не было. Скажу, что и он, и Гегам Кадимян влились в коллектив. У Гегама языкового барьера вообще нет. Мы приняли их хорошо.

- Кстати, ты упомянул чтение книг на сборах. Что читаешь сейчас?

- Маргарет Митчелл «Унесённые Ветром». Фильм не видел, а вот книгу читаю.

- Супруга подсказывает мне, что книга лучше, чем фильм…

- Обязательно дочитаю книгу, а если будет свободное время, посмотрю и фильм. И сравню.

Источник — ФК Заря

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