Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Чувствую себя намного лучше»

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После контрольного поединка с «Сувон Самсунг Блувингз» нападающий нашей команды Андрей Ярмоленко прокомментировал встречу и рассказал о физическом состоянии футболистов:

- Сегодня было много борьбы, никто не хотел уступать. Наверное, это связано с тем, что мы с крупным счетом проиграли прошлый матч. Знаем, что нас смотрит много болельщиков, и «Динамо» не может так проигрывать даже на сборах. Так что сегодня все старались, бились, но, к сожалению, одержать победу не удалось.

- Когда вы были капитаном на поле, всех заводили и много подсказывали. Это обязанность капитана или ваша собственная инициатива?

- Считаю, подсказывать нужно всегда, вне зависимости от наличия повязки. Всегда легче играть, когда на поле есть деловой подсказ, это лучше, чем «пихать» друг другу. Тем более, сейчас у нас в составе много молодых ребят, которым нужно помогать. Это талантливые ребята, видно, что у них большое будущее. Мы можем им только подсказывать и направлять в правильное русло.

- В предпоследний день первого сбора можете сказать, насколько физическая форма команды далека от оптимальной?

- По себе могу сказать, что чувствую себя намного лучше, чем в начале сбора, когда и нагрузки были побольше, и легкости не ощущалось. Сейчас уже все более или менее нормально.

Источник — ФК Динамо Киев

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