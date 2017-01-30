Андрей БОРЯЧУК: «Сейчас занимаемся тактикой»

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Получив свободное время с утра, футболисты провели его по своему усмотрению. Кто-то отдыхал в комнате и общался с родными, кто-то восстанавливал организм спа-процедурами и массажем.

Сбросив физическую и эмоциональную усталость, вечером «горняки» вновь вышли на тренировочное поле: несколько кругов бега и разминка, чтобы привести мышцы в тонус, а затем отработка прессинга и двусторонка. По окончании общекомандной сессии часть игроков отправилась на фитнес, а остальные устроили соревнование по ударам из пределов штрафной после фланговых подач, победителем которого стал Андрей Борячук.

– Первый сбор был больше беговым, а сейчас уже занимаемся тактикой, работаем с мячами, – рассказывает нападающий «Шахтера». – Все набирают форму, а потому два поединка подряд даже на фоне тренировок отыграли без проблем. Тем более была постоянная ротация, все провели на поле по тайму. Обе встречи оказались зрелищными и интересными. Если в первой не удалось победить, то во второй уже все получалось. Рады, что начался игровой период сборов, матчей всегда ждем с нетерпением. От нападающих Паулу Фонсека требует действовать быстрее, не передерживать мяч, хорошо открываться и, конечно же, забивать много голов.

Отметим, что Виктор Коваленко и Богдан Бутко приступили к пробежкам. Также команда ждет возвращения Исмаили, который накануне во второй раз стал отцом.

Предсезонная подготовка продолжится завтра. В расписании «горняков» две тренировки, а уже 31 января «Шахтер» матчем с «Яблонцем» стартует в Atlantic Cup.

Источник — ФК Шахтер

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