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Майнц отбирает очки у дортмундской Боруссии

«Фрайбург» минимально переиграл «Герту» в домашних стенах

  • 29.01.2017 20:30
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bvb.de. «Майнц» – «Боруссия Д» – 1:1
© bvb.de. «Майнц» – «Боруссия Д» – 1:1

Чемпионат Германии. 18-й тур

«Фрайбург» – «Герта» – 2:1
Голы: 1:0 – 39 Хаберер, 2:0 – 87 Петерсен, 2:1 – 88 Шибер.

«Фрайбург» – Шволов, Кюблер (Игньовски, 83), Торрехон, Сеюнджю, Гюнтер, Филипп, Хефлер, Франтц, Грифо, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 74).
«Герта» – Ярстейн, Пекарик, Штарк, Брукс, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред (Шибер, 83), Штокер (Эссвайн, 66), Дарида, Калу (Харагути, 66), Ибишевич.

Предупреждения: Штарк (10), Калу (34).
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«Майнц» – «Боруссия Д» – 1:1
Голы: 0:1 – 3 Ройс, 1:1 – 83 Латца.

«Майнц» – Лессль, Донати, Белль, Бунгерт, Бросински, Гбамен (Рамальо, 62), Латца, Озтуналы, Фрай (Зайдель, 69), Самперио, Муто (Де Бласис, 74).
«Боруссия Д» – Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Кастро (Пулишич, 86), Вайгль, Геррейру (Гетце, 66), Шюррле, Обамеянг (Дембеле, 72), Ройс.

Предупреждения: Гбамен (54), Самперио (75), Шюррле (75).

Источник — Sport.ua

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