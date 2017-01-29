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Кубок Англии. Ман Юнайтед обыгрывает Уиган, у Швайнштайгера гол+пас

Немецкий хавбек забил за английский клуб впервые с ноября 2015 года

  • 29.01.2017 20:05
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manutd.com. Бастиан Швайнштайгер
© manutd.com. Бастиан Швайнштайгер

Кубок Англии. 4-й раунд

«Манчестер Юнайтед» – «Уиган» – 4:0
Голы: 1:0 – 44 Феллайни, 2:0 – 57 Смоллинг, 3:0 – 74 Мхитарян, 4:0 – 81 Швайнштайгер.

«Манчестер Юнайтед» – Ромеро (Каштру, 80), Рохо, Смоллинг, Шоу, Мхитарян, Фосу-Менса (Туанзебе, 68), Феллайни (Эррера, 70), Швайнштайгер, Мата, Марсьяль, Руни.
«Уиган» – Хаугор, Бакстон, Уорнок, Коннолли, Берн, Морси, Макдоналд (Браун, 76), Перкинс (Вилдсхут, 59), Пауэр, Джейкобс, Григг (Танниклифф, 71).

Предупреждение: Берн (55).

Источник — Sport.ua

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