Кубок Англии. Ман Юнайтед обыгрывает Уиган, у Швайнштайгера гол+пас

Кубок Англии. 4-й раунд
«Манчестер Юнайтед» – «Уиган» – 4:0
Голы : 1:0 – 44 Феллайни, 2:0 – 57 Смоллинг, 3:0 – 74 Мхитарян, 4:0 – 81 Швайнштайгер.
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро ( Каштру, 80), Рохо, Смоллинг, Шоу, Мхитарян, Фосу-Менса (Туанзебе, 68), Феллайни (Эррера, 70), Швайнштайгер, Мата, Марсьяль, Руни.
«Уиган» – Хаугор, Бакстон, Уорнок, Коннолли, Берн, Морси, Макдоналд (Браун, 76), Перкинс (Вилдсхут, 59), Пауэр, Джейкобс, Григг (Танниклифф, 71).
Предупреждение: Берн (55).
Источник — Sport.ua
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