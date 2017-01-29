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22-й тур
Сампдория
3:2
Рома
29.01.2017, FT

Сампдория — Рома — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Сампдория» — «Рома»

  • 29.01.2017 20:08
  • 112 просмотров
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В поединке 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Рома» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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