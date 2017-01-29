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22-й тур
Сассуоло
0:2
Ювентус
29.01.2017, FT

Сассуоло — Ювентус — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Сассуоло» — «Ювентус»

  • 29.01.2017 19:59
  • 113 просмотров
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В поединке 22-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Ювентус» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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