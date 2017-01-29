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Динамо Киев — Сувон Самсунг Блюуингз — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Динамо Киев» — «Сувон Самсунг Блюуингз»

  • 29.01.2017 19:44
  • 820 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Динамо Киев — Сувон Самсунг Блюуингз — 1:1. Видеообзор матча

В контрольном поединке «Динамо Киев» — «Сувон Самсунг Блюуингз» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ruslan Polischuk
      Ruslan Polischuk, 29.01.2017 20:07
    0
    Никакой игры. Ребята играют в бирюльки.Нападение ноль.
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    Юрий Иванов
      Юрий Иванов, 29.01.2017 20:30
    -1
    Судя по нарезке повезло киевлянам, должны были проиграть. Опять мучатся будут весной.
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