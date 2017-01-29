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Севилья в меньшинстве проиграла Эспаньолу

Пареха заработал удаление на второй минуте матча

  • 29.01.2017 19:20
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rcdespanyol.com
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Чемпионат Испании. 20-й тур

Эспаньол – Севилья – 3:1
Голы: 1:0 – 4, пенальти Рейес, 1:1 – 20 Йоветич, 2:1 – 45 Марк Наварро, 3:1 – 71 Морено.

Эспаньол – Лопес, Рейес, Кариколь, Марк Наварро, Хави Фуэго, Рейес (Васкес, 83), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 64), Хурадо, Пьятти (Альварес, 74), Морено.
Севилья – Рико, Рами, Эскудеро, Мариано, Пареха, Сарабия, Нзонзи, Насри, Васкес (Вьетто, 59), Йоветич (Иборра, 70), Бен-Йеддер (Лангле, 7).

Предупреждения: Кариколь (32), Эскудеро (76), Морено (81), Сарабия (81).
Удаление: Пареха (2).

Источник — Sport.ua

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