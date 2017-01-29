Заря уступила Лудогорцу в контрольном поединке

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Луганская «Заря» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата Украины. Сейчас команда проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции. Безусловно, помимо двухразовых изнурительных тренировок, луганчане будут проводить и двухсторонние встречи.



Первая из таких завершилась только что в Белеке, где «черно-белые» померялись силами с представителем элиты болгарского футбола – ФК «Лудогорец».

С первых минут на поле вышел новичок луганчан Гегам Кадимян. К слову сказать, Гегам неплохо вошел в игру и уже на 2-й минуте прорвался по флангу и нанес точный удар в створ ворот – голкипер мяч отбил!

После этого момента команды перевели игру в центр поля. До поры до времени до ударов дело не доходило. «Лудогорец» же сумел огрызнуться на 18-й минуте, когда Марселиньо нанес удар издали – мяч пролетел неподалеку от штанги. Затем команды обменялись полумоментами, но ничего серьезного выжать из них не смогли.

А на 31-й минуте болгары сумели использовать свой шанс и выйти вперед. Джоди Лукоки промчался по флангу, отдал передачу на капитана команды Святослава Дякова и тот метров с 13-ти пробил безукоризненно - мяч от штанги влетел в ворота «Зари» - 1:0 в пользу болгарской команды.

На 43-й минуте болгары могли увеличить свое преимущество, но с ударом Кафу блестяще справился Олег Чуваев!



Отдадим должное и лугачанам, которые имели шанс восстановить паритет перед самым свистком на перерыв. Артем Гордиенко нанес отличный удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой!



На 2-й тайм оба тренера выпустили новых игроков, дав тем самым шанс проявить себя всем. В стартовые минуты луганчане выглядели активнее и шли вперед. На 58-й минуте неплохо после передачи Дмитрия Гречишкина головой пробивал Деннис Бонавентуре – немного неточно.



Спустя пару минут неразбериха в обороне «Лудогорца» могла дорого стоить болгарам, но Владислав Кулач не сумел выжать из того эпизода максимум. На 71-й минуте активный Гречишкин решился на удар издали, а какой у Димы удар знают теперь во всей Европе! Однако, в отличие от матча Лиги Европы, где Дима забил, в этот раз после его удара мяч пролетел рядом со штангой!



А на 78-й минуте одна из немногих атак соперника во втором тайме завершилась голом. Алексей Шевченко покинул ворота, вступив в единоборство с Паоло, но, прервав манёвр соперника, почему-то пошёл дальше, а не вернулся в ворота вовремя. Плюс грубо с передачей ошибся Эдуард Соболь. Мяч подобрал Кишада и отправил его в пустые ворота - 0:2!



Следующий контрольный матч «Заря» проведет 1-го февраля. В соперниках – представитель высшей лиги чемпионата Чехии – ФК «Словацко».



«Заря» - «Лудогорец» - 0:2 (0:1)

Голы: - Дяков, 31; Кишада, 78.



29.01.2017 Белек, Турция.



«Заря» в 1-м тайме: Олег Чуваев, Артём Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Артём Гордиенко, Евгений Опанасенко, Желько Любенович, Игорь Чайковский, Иван Петряк, Паулиньо, Игорь Харатин, Гегам Кадимян.

«Заря» во 2-м тайме: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Михаил Шершень, Григорий Ярмаш, Дмитрий Гречишкин, Джаба Липартия, Руслан Бабенко, Денис Безбородько, Деннис Бонавентуре, Владислав Кулач.



«Лудогорец» в 1-м тайме: Стоянов, Минев, Пластун, Терзиев, Василев, Дяков, Анисе, Вандерсон, Марселиньо, Лукоки, Кафу.

«Лудогорец» во 2-м тайме: Ренан, Натанел, Паломино, Моци, Сисиньо, Кампаняро, Саша, Мисиджан, Кишада, Паоло, Кешеру.

Источник — ФК Заря

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