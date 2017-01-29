Кубок Англии. Саттон Юнайтед шокирует Лидс

Кубок Англии. 4-й раунд
«Миллуолл» – «Уотфорд» – 1:0
Гол: 1:0 – 85 Морисон.
«Миллуолл» – Арчер, Купер, Уэбстер, Крэйг, Уильямс, Оньединма (Уоллес, 72), Томпсон, Каммингс, О`Брайен (Фергюсон, 71), Грегори (Абду, 90), Морисон.
«Уотфорд» – Пантилимон (Гомес, 42), Кабуль, Бритос, Мэйсон, Мариаппа, Уотсон, Гедиура, Дукуре, Джа-Джедже (Янмат, 69), Окака Чука, Синклэйр (Дини, 77).
Предупреждения: Бритос (66), Мэйсон (81), Дукуре (90), Уоллес (90).
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«Фулхэм» – «Халл» – 4:1
Голы: 1:0 – 17 Алуко, 1:1 – 49 Эвандро, 2:1 – 54 Мартин, 3:1 – 66 Сессеньон, 4:1 – 78 Юхансен.
«Фулхэм» – Беттинелли, Рим, Сессеньон, Одои, Калас, Макдоналд, Юхансен, Кэрни (Фредерикс, 88), Пьязон, Мартин (Пецос, 83), Алуко (Айите, 80).
«Халл» – Якупович, Эльабделлауи, Дэвис (Магуайр, 10), Робертсон, Маркович, Мейлер (Ньяссе, 62), Эвандро (Таймон, 74), Хаддлстоун, Клукас, Диоманде, Эрнандес.
Предупреждения: Магуайр (32), Макдоналд (36), Юхансен (74), Калас (86), Маркович (90).
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«Саттон Юнайтед» – «Лидс» – 1:0
Гол: 1:0 – 53, пенальти Коллинз.
«Саттон Юнайтед» – Уорнер, Аманква, Спенс, Даунер, Гомис, Истмонд (Траоре, 90), Бэйли, Коллинз, Мэй, Биаму, Дикон.
«Лидс» – Сильвестри, Дентон, Койл, Маккэй, Купер, Граймз, Филлипс, Уайтхаус (Руф, 73), Даллас (Сако, 57), Антонссон, Дукара (Уилкс, 64).
Предупреждения: Купер (18), Дентон (32), Дикон (40), Бэйли (76), Сако (90).
Удаление: Купер (82).
Источник — Sport.ua
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