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20-й тур
Аякс
3:0
АДО Ден Хаг
29.01.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс — АДО Ден Хаг — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Эредивизи «Аякс» — «АДО Ден Хаг»

  • 29.01.2017 18:26
  • 79 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «АДО Ден Хаг» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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