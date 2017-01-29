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Милан минимально уступил Удинезе, Ювентус обыграл Сассуоло

«Сампдория» одержала победу над «Ромой», два раза отыгрываясь по ходу встречи

  • 29.01.2017 18:15
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acmilan.com. «Удинезе» – «Милан» – 2:1
© acmilan.com. «Удинезе» – «Милан» – 2:1

Чемпионат Италии. 22-й тур

«Удинезе» – «Милан» – 2:1
Голы: 0:1 – 8 Бонавентура, 1:1 – 31 Терео, 2:1 – 73 де Пауль.

«Удинезе» – Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Самир, Фараони (Анджелла, 30), Фофана (Аднан, 72), Хадльвредссон, Янкто, де Пауль (Эрто, 90), Терео, Сапата.
«Милан» – Доннарумма, Палетта, Де Шильо (Ванджони, 74), Абате, Романьоли, Пашалич, Локателли, Бонавентура (Деулофеу, 27), Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 71).

Предупреждения: Пашалич (45), Романьоли (54), Самир (62), де Пауль (71), Анджелла (83).
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«Сассуоло» – «Ювентус» – 0:2
Голы: 0:1 – 9 Игуаин, 0:2 – 25 Хедира.

«Сассуоло» – Консильи, Каннаваро, Пелузо, Антей, Ачерби, Аквилани, Пеллегрини (Дефрель, 59), Берарди, Маццителли (Данкан, 59), Политано, Матри (Рагуза, 75).
«Ювентус» – Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Ринкон, 83), Манджукич, Дибала (Пьяца, 77), Игуаин.

Предупреждения: Политано (23), Маццителли (37), Пьянич (58), Пелузо (65).
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«Сампдория» – «Рома» – 3:2
Голы: 0:1 – 5 Бруно Перес, 1:1 – 21 Прат, 1:2 – 66 Джеко, 2:2 – 71 Шик, 3:2 – 73 Муриэль.

«Сампдория» – Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешиньски, Шкриньяр, Баррето, Торрейра, Фернандеш (Шик, 69), Прат (Линетти, 62), Куальярелла, Муриэль (Джуричич, 84).
«Рома» – Шченсны, Фасио, Вермален (Паредес, 87), Эмерсон, Рюдигер, Наингголан, де Росси (Тотти, 78), Перотти, Стротман, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 78), Джеко.

Предупреждения: Торрейра (29), Вермален (51), Пуджони (60), Рюдигер (72), Тотти (90).
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«Торино» – «Аталанта» – 1:1
Голы: 1:0 – 16 Яго Фальке, 1:1 – 66 Петанья.

«Торино» – Харт, де Сильвестри, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси, Вальдифьори (Итурбе, 73), Оби (Базелли, 30), Яго Фальке, Белотти, Ляйич.
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Зуканович, Конти, Грасси (Кессиэ, 46), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья (Пешич, 87), Гомес (Д'Алессандро, 85).

Предупреждения: Фройлер (2), Кальдара (63), Моретти (68).
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«Фиорентина» – «Дженоа» – 3:3
Голы: 1:0 – 17 Иличич, 2:0 – 50 Кьеза, 2:1 – 57 Симеоне, 2:2 – 59 Хильемарк, 3:2 – 62 Калинич, 3:3 – 86, пенальти Симеоне.

«Фиорентина» – Спортьелло, Оливера, Астори, Де Мео, Кьеза (Тельо, 87), Бадель (Бернардески, 60), Иличич (Кристофоро, 71), Весино, Валеро, Санчес, Калинич.
«Дженоа» – Ламанна, Бурдиссо, Муньос, Орбан, Иццо, Хильемарк (Нтчам, 79), Кофи (Таарабт, 32), Лаксальт, Лазович, Пинилья (Пандев, 52), Симеоне.

Предупреждения: Кофи (27), Бурдиссо (37), Симеоне (45), Бадель (54), Лаксальт (66), Оливера (84).
Удаление: Бернардески (85).
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«Кальяри» – «Болонья» – 1:1
Голы: 0:1 – 64 Дестро, 1:1 – 90 Боррьелло.

«Кальяри» – Биттенкур, Чеппителли (Мианге, 78), Капуано, Пизакане, Алвеш, Исла, Дессена (Саламон, 86), Ди Дженнаро, Тахцидис, Сау, Боррьелло.
«Болонья» – Миранте, Иконому, Масина, Крафт, Майетта, Донса, Пульгар, Надь (Вивиани, 72), Крейчи, Ди Франческо (Верди, 62), Дестро (Торосидис, 90).

Предупреждения: Сау (6), Майетта (13), Тахцидис (31), Донса (35), Вивиани (80).
Удаления: Вивиани (88), Крафт (90).
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«Кротоне» – «Эмполи» – 4:1
Голы: 1:0 – 24 Стоян, 1:1 – 39 Мчедлидзе, 2:1 – 56 Фальчинелли, 3:1 – 90, пенальти Фальчинелли, 4:1 – 90 Фальчинелли.

«Кротоне» – Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини, Рози, Барберис (Капецци, 72), Крисетиг, Роден, Стоян (Налини, 90), Палладино (Тротта, 77), Фальчинелли.
«Эмполи» – Скорупски, Беллуши, Димарко, Весели, Коста, Крунич, Эль-Хаджи, Кроче, Марилунго (Маккароне, 59), Мчедлидзе (Тьям, 79), Пуччарелли (Зайц, 86).

Предупреждения: Чеккерини (35), Крунич (57), Фальчинелли (57), Рози (63).

Источник — Sport.ua

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