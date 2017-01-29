Милан минимально уступил Удинезе, Ювентус обыграл Сассуоло

Ты здесь справедливости ищешь??? ЗДЕСЬ????????

С нетерпением жду матча Динамо - Трудовые Резервы

твое дынамо во второй лиге

Я более за Динамо с 8 лет (когда жил в Киеве, в Москве живу с 1984 года). Если меня минусуют фаны...

Со зборной завода уже катать ничейку

ну прям как Барса))