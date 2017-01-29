Динамо играет вничью с Сувон Самсунг Блюуингз

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Очередным спарринг-партнером «Динамо» на сборе в Марбелье стал южнокорейский клуб «Сувон Самсунг Блюуингз», выступающий в К-лиге. Команда, которую возглавляет местный специалист Со Джун Вон, является четырехкратным чемпионом своей страны. Корейцы ведут подготовку к новому сезону – в марте, кроме К-лиги, они стартуют в Лиге чемпионов АФК. В четверг «голубые крылья» провели контрольный поединок против швейцарского «Арау» и одержали победу с минимальным счетом. Отметим, что год назад «Сувон» уже противостоял киевлянам. Произошло это событие также на зимнем сборе: «Динамо» победило со счетом 1:0 благодаря результативному удару Лукаша Теодорчика.

В стартовом составе киевлян не обошлось без экспериментов. Так, Никита Корзун оказался на позиции центрального защитника. Обратило внимание и появление на поле экс-игрока харьковского «Металлиста» Александра Османа.

Корейская команда активно начала встречу, и вскоре Максиму Ковалю пришлось вступить в игру после удара со штрафного от Сантоса. В действиях подопечных Реброва просматривалось, что игра проходит на фоне высоких физических нагрузок. «Динамовцы» медленно переходили от обороны к атаке и выглядели уставшими. «Сувон» же периодически обострял игру – в середине первой половины встречи все тот же Сантос из хорошей позиции не попал в ворота.

После перерыва ситуация на поле особо не изменилась. На 51-й минуте у корейцев прошла фланговая передача, после которой Ли Чон Сон нанес хлесткий удар в угол, открыв счет в матче. Вскоре потеря мяча Рыбалкой едва не обернулась неприятностями, но на этот раз никто из футболистов «Сувона» не замкнул навес с фланга.

В середине тайма Сергей Ребров полностью обновил состав, а между заменами киевляне сумели сравнять счет. Проход по левому флангу Артем Громов завершил навесом в штрафную и Роман Яремчук с линии вратарской нанес точный удар.

Завтра «Динамо» проведет заключительный контрольный поединок на первом учебно-тренировочном сборе. Соперником команды Реброва станет софийский ЦСКА.



«Динамо» (Киев) - «Сувон Самсунг Блюуингз» - 1:1 (0:0)

Роман Яремчук, 67 - Ли Чон Сон, 51

«Динамо»: Максим Коваль (Георгий Бущан, '46), Александр Тымчик (Виторину Антунеш, '60), Александр Осман (Домагой Вида, '60), Никита Корзун (Евгений Хачериди, '60), Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, '68), Павел Ориховский (Виталий Буяльский, '64), Сергей Рыбалка (Владимир Шепелев, '64), Сергей Сидорчук (Денис Гармаш, '64), Павел Лукьянчук (Николай Морозюк, '60), Александр Гладкий (Роман Яремчук, '46), Артём Громов (Дерлис Гонсалес, '68)

«Сувон Самсунг Блюуингз»: Ку Я Рён, Мэттью Джармен, Чан Хо Ик, Ян Санг Мин, Ём Ки Хун, Ким Мин У, Ли Ён На, Ли Чон Сон, Жонатан, Натанаэл Сантос, Чхве Чу Ён





Удары (в створ): 4 (2) - 5 (2)

Углоаве: 2 - 2

Оффсайды: 1 - 2





ДИНАМО - СУВОН САМСУНГ БЛЮУИНГЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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