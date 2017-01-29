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Димитри Пайет перейдет в Марсель за £25 миллионов

Зарплата француза составит 7 миллионов евро в год

  • 29.01.2017 17:36
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twitter.com/WestHamUtd. Димитри Пайет
© twitter.com/WestHamUtd. Димитри Пайет

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет в скором времени перейдет в «Марсель». Об этом сообщает официальный Twitter британской команды.

По информации источника, французскому клубу придется раскошелиться на кругленькую сумму – 25 миллионов фунтов.

Сообщается, что Пайет подпишет контракт на 4,5 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.

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