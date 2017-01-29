Димитри Пайет перейдет в Марсель за £25 миллионов

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет в скором времени перейдет в «Марсель». Об этом сообщает официальный Twitter британской команды.
По информации источника, французскому клубу придется раскошелиться на кругленькую сумму – 25 миллионов фунтов.
Сообщается, что Пайет подпишет контракт на 4,5 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.