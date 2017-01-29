Защитник Днепра Алексей Ларин — в сфере интересов Дунава

© ФК Днепр, Артем Беседин и Алексей Ларин

22-летний футболист «Днепра» Алексей Ларин впечатлил тренерский штаб команды ФК «Дунав Русе» в контрольных матчах.



В нынешнем сезоне Ларин выступает за дубль Днепра, сыграв в молодежном первенстве в 18 матчах и забив один мяч.



На данный момент «Дунав» занимает шестое место в высшем дивизионе Болгарии.

Источник — ФК Днепр

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