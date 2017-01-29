Защитник Днепра Алексей Ларин — в сфере интересов Дунава

22-летний футболист «Днепра» Алексей Ларин впечатлил тренерский штаб команды ФК «Дунав Русе» в контрольных матчах.
В нынешнем сезоне Ларин выступает за дубль Днепра, сыграв в молодежном первенстве в 18 матчах и забив один мяч.
На данный момент «Дунав» занимает шестое место в высшем дивизионе Болгарии.
Источник — ФК Днепр
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