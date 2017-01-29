Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Защитник Вильярреала Пантич пройдет медосмотр в Динамо

Первую половину сезона 24-летний сербский футболист отыграл за «Алавес»

  • 29.01.2017 16:29
  • 126 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dailyrecord.co.uk. Александар Пантич
© dailyrecord.co.uk. Александар Пантич

«Динамо» ведет переговоры с защитником «Вильярреала» Александаром Пантичем. 24-летний сербский футболист прибудет сегодня в расположение киевского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр.

По информации испанских СМИ, на Пантича также претендовали турецкий «Бурсаспор» и шотландский «Селтик».

В первой половине сезона 2016/2017 Александар Пантич играл в аренде в «Алавесе».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.