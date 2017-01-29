Защитник Вильярреала Пантич пройдет медосмотр в Динамо

«Динамо» ведет переговоры с защитником «Вильярреала» Александаром Пантичем. 24-летний сербский футболист прибудет сегодня в расположение киевского клуба, чтобы пройти медицинский осмотр.
По информации испанских СМИ, на Пантича также претендовали турецкий «Бурсаспор» и шотландский «Селтик».
В первой половине сезона 2016/2017 Александар Пантич играл в аренде в «Алавесе».
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