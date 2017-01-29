Динамо - Сувон Самсунг Блувингз: последние новости перед игрой

© ФК Динамо Киев

Совсем скоро начнется четвертый матч киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании.



«Динамо» встретится с корейским клубом «Сувон Самсунг Блувингз». С этой командой «бело-синие» встречались год назад, и тогда одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Лукаша Теодорчика.



В этом году соперники встретятся на том же поле, что и год назад – на тренировочном поле динамовцев в Футбольном центре Марбельи. Игра начнется в 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому).



Утром игроки разделились на две группы. Первая группа – это преимущественно те игроки, которые выйдут в стартовом составе «Динамо» в сегодняшней игре. Большинство из них проведут на поле уже чуть больше, чем один тайм. Конечно, исключение составят вратари, которые, как всегда, сыграют по одному тайму.



В эту группу попали Коваль, Тымчик, Лукьянчук, Корзун, Осман, Рыбалка, Сидорчук, Ореховский, Громов, Ярмоленко, Гладкий, а также Бущан и Яремчук, появление на поле которых планируется сразу после перерыва.



Эта группа игроков провела разминку в гостинице и готовится к игре. Все остальные отправились на полноценную тренировку в Футбольный центр.



За час до стартового свистка начнется установка на игру, после чего команда отправится на матч.

Источник — ФК Динамо Киев

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