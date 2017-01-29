Загребское Динамо интересуется тремя игроками Днепра

© fcdnipro.ua. Юрий Вакулко

Руководство загребского «Динамо» всерьез заинтересовалось тремя игроками «Днепра». Хорватам понравилась игра полузащитников Максима Лунева и Юрия Вакулко, а также нападающего Дениса Баланюка.



Интерес к игрокам «Днепра» подтвердил футбольный агент ФИФА Ивица Пирич.



«После матча с «Днепром» мне звонил владелец «Динамо» Здравко Мамич, который смотрел в Турции игру с «Днепром», и сказал, что его клуб всерьез заинтересовался молодыми украинцами «Днепра». Сказал, что он удивлен талантливыми украинскими игроками. По его словам, если эти футболисты перейдут в загребское «Динамо», через два года они будут играть в лучших европейских клубах, как Модрич, Манджукич, Ловрен, Брозович, Бадель.

Мне эти слова очень понравились. Господин Мамич известен в футбольном мире как человек, который лучше всего может устраивать футболистов в Европе. С Мамичем у меня будет встреча на днях тогда и станет понятно, как ситуация будет продвигаться», - сказал Пирич.



Две недели назад «Днепр» продал Андрея Близниченко в «Карабюкспор», а Валерий Лучкевич близок к подписанию контракта со «Стандардом».

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