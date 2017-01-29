Барселона сыграла вничью с Бетисом, Зозуля провел матч в запасе

Чемпионат Испании. 20-й тур
«Бетис» – «Барселона» – 1:1
Голы: 1:0 – 75 Алегрия, 1:1 – 90 Суарес.
«Бетис» – Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк, 69), Петрос (Рафа Наварро, 86), Дурмиси, Алегрия (Матиас Науэль, 85), Рубен Кастро.
«Барселона» – тер Стеген, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Туран (Серджи Роберто, 68), Неймар, Суарес, Месси.
Предупреждения: Пике (43), Петрос (67), Ракитич (70), Рубен Кастро (78), Андре Гомеш (78).
Источник — Sport.ua
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