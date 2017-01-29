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Барселона сыграла вничью с Бетисом, Зозуля провел матч в запасе

Каталонцы отыгрались на 90-й минуте

  • 29.01.2017 15:21
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fcbarcelona.es. Луис Суарес
© fcbarcelona.es. Луис Суарес

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Бетис» – «Барселона» – 1:1

Голы: 1:0 – 75 Алегрия, 1:1 – 90 Суарес.

«Бетис» – Адан, Пиччини, Тошка, Пеццелья, Манди, Себальос, Пардо (Донк, 69), Петрос (Рафа Наварро, 86), Дурмиси, Алегрия (Матиас Науэль, 85), Рубен Кастро.
«Барселона» – тер Стеген, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Алеиш Видаль, Ракитич, Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Туран (Серджи Роберто, 68), Неймар, Суарес, Месси.

Предупреждения: Пике (43), Петрос (67), Ракитич (70), Рубен Кастро (78), Андре Гомеш (78).

Источник — Sport.ua

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